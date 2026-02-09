В Министерстве охраны здоровья сделали соответствующее заявление.

У многих украинцев есть действующая декларация с врачом, и это дает возможность им получать некоторые медицинские услуги абсолютно бесплатно, что контролируется Национальной службой охраны здоровья в Украине. Узнайте, как заключить декларацию с врачом онлайн, не выходя из дома, тем, у кого ее еще нет.

Почему стоит заключить декларацию с врачом - преимущества

Заключение декларации между пациентом и врачом открывает для первого разные возможности. Наличие договора позволяет меньше платить за определенные виды обследований, лечения и профилактики. Украинцы могут выбрать клинику и врача, с которым хотят заключить декларацию, отталкиваясь от собственных предпочтений. Все документы, в том числе история болезни, хранятся онлайн, и получить к ним доступ - дело пары минут.

В МОЗ объясняют, как найти свободного семейного врача для декларации и какие шаги предпринять для такой процедуры. Наиболее простым вариантом считается выбор того врача, у которого вы уже лечитесь - именно с ним можно заключить официальный договор. Если такого специалиста нет, то можно обратиться к родственникам или друзьям, подобрать терапевта по отзывам. Третий вариант - пойти в ближайшую больницу, познакомиться с врачами и выбрать того, который понравился именно вам и там же подписать декларацию.

Как заключить декларацию с врачом онлайн - инструкция

Также в МОЗ приняли новую инициативу, согласно которой стало понятно, можно ли заключить декларацию с врачом онлайн в Украине подросткам. Согласно новым правилам, все украинцы в возрасте от 14 до 17 лет, а также совершеннолетние могут сделать это в своем личном кабинете при условии наличия электронной подписи. Вход в кабинет совершается через определенные электронные кабинеты, и для регистрации вам нужно выбрать один. После заполнения формы и верификации украинец сможет:

просмотреть доступных для подписания декларации врачей и подать заявку;

просмотреть и обновить персональные данные;

просмотреть действующие декларации, если он их уже заключал;

управлять доступами электронных кабинетов, которым человек дал разрешение на обработку персональных данных.

В МОЗ говорят, что на данный момент в кабинете можно ознакомиться лишь с персональными данными и декларациями, а список анализов, обследований, рецептов и диагнозов появится позже.

Удобно, что цифровая платформа не создает сложностей с тем, какие документы нужны для заключения декларации с врачом - для совершения такого шага понадобится лишь паспорт и идентификационный код. Если же договор заключает родитель с педиатром, который будет обслуживать ребенка, то также необходимо будет прикрепить свидетельство о рождении и документы одного из родителей.

