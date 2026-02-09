Что есть для улучшения пищеварения: диетологи назвали универсальный фрукт

Бананы - это источник энергии без лишних хлопот и на самом деле, многие люди едят хотя бы один каждый день.
Диетологи рассказали о преимуществах от употребления бананов и рассказали, какую пользу они приносят, пишет Realsimple.
Пищевая ценность банана:
- калории: 105 калорий;
- белки: 1,3 грамма (г);
- углеводов: 27 г;
- клетчатка: 3 г;
- жиры: 0,5 г;
Также бананы содержат витамины B6 и С, марганец, калий, магний.
"Бананы можно назвать природным энергетическим батончиком, богатым калием для здоровья сердца и восстановления мышц, витаминами группы В для энергии и клетчаткой для поддержания пищеварения и чувства сытости", - объяснила диетолог Дженнифер Роулингс.
Но это не все преимущества, которые можно получить от бананов. "Бананы также содержат витамин С для защиты иммунитета и магний для функционирования мышц", - добавила диетолог Элизабет Кек.
Витамин С также подходит для здоровья кожи и заживления ран, а марганец в бананах поддерживает метаболизм и здоровье костей. В бананах вы даже найдете противовоспалительные антиоксиданты, или растительные соединения, включая катехины, галловую кислоту и антоцианы, которые укрепляют иммунитет.
"Бананы - это больше, чем просто удобная закуска; это настоящий кладезь питательных веществ, богатый необходимыми витаминами и минералами, которые поддерживают общее здоровье", - отметила диетолог Джулиана Вокка.
Что происходит, когда вы едите банан каждый день
"Ежедневное употребление бананов может помочь регулировать кровяное давление, улучшить пищеварение и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в них натуральные сахара и витамин B6 также обеспечивают быстрый прилив энергии, идеально подходящий до или после тренировок. Кроме того, бананы могут способствовать восстановлению мышц благодаря содержащимся в них калию и магнию", - перечислила Вокка.
Тем не менее, некоторым людям следует проявлять большую осторожность в отношении этих фруктов.
"Поскольку они содержат больше углеводов и калия, людям с диабетом или заболеваниями почек может потребоваться контролировать размер порций", - объяснила Ролингс.
Если вас беспокоит уровень сахара в крови, диетологи рекомендуют несколько простых приемов, которые помогут снизить скачок сахара, иногда связанный с употреблением бананов: "Ешьте бананы с белками и жирами, чтобы поддерживать более стабильный уровень сахара в крови".
Ролингс отметила, что "цвет банана имеет значение - зеленые действуют как клетчатка и способствуют более стабильному уровню сахара в крови, в то время как спелые слаще и легче усваиваются". Это означает, что чем темнее банан, тем выше вероятность того, что он вызовет скачок сахара.
