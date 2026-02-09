Что есть для улучшения пищеварения: диетологи назвали универсальный фрукт

Съедая этот фрукт каждый день вы получите массу преимуществ для здоровья в целом, а не только для кишечника.

Бананы - это источник энергии без лишних хлопот и на самом деле, многие люди едят хотя бы один каждый день.

Диетологи рассказали о преимуществах от употребления бананов и рассказали, какую пользу они приносят, пишет Realsimple.

Пищевая ценность банана:

калории: 105 калорий;

белки: 1,3 грамма (г);

углеводов: 27 г;

клетчатка: 3 г;

жиры: 0,5 г;

Также бананы содержат витамины B6 и С, марганец, калий, магний.

"Бананы можно назвать природным энергетическим батончиком, богатым калием для здоровья сердца и восстановления мышц, витаминами группы В для энергии и клетчаткой для поддержания пищеварения и чувства сытости", - объяснила диетолог Дженнифер Роулингс.

Но это не все преимущества, которые можно получить от бананов. "Бананы также содержат витамин С для защиты иммунитета и магний для функционирования мышц", - добавила диетолог Элизабет Кек.

Витамин С также подходит для здоровья кожи и заживления ран, а марганец в бананах поддерживает метаболизм и здоровье костей. В бананах вы даже найдете противовоспалительные антиоксиданты, или растительные соединения, включая катехины, галловую кислоту и антоцианы, которые укрепляют иммунитет.

"Бананы - это больше, чем просто удобная закуска; это настоящий кладезь питательных веществ, богатый необходимыми витаминами и минералами, которые поддерживают общее здоровье", - отметила диетолог Джулиана Вокка.

Что происходит, когда вы едите банан каждый день

"Ежедневное употребление бананов может помочь регулировать кровяное давление, улучшить пищеварение и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в них натуральные сахара и витамин B6 также обеспечивают быстрый прилив энергии, идеально подходящий до или после тренировок. Кроме того, бананы могут способствовать восстановлению мышц благодаря содержащимся в них калию и магнию", - перечислила Вокка.

Тем не менее, некоторым людям следует проявлять большую осторожность в отношении этих фруктов.

"Поскольку они содержат больше углеводов и калия, людям с диабетом или заболеваниями почек может потребоваться контролировать размер порций", - объяснила Ролингс.

Если вас беспокоит уровень сахара в крови, диетологи рекомендуют несколько простых приемов, которые помогут снизить скачок сахара, иногда связанный с употреблением бананов: "Ешьте бананы с белками и жирами, чтобы поддерживать более стабильный уровень сахара в крови".

Ролингс отметила, что "цвет банана имеет значение - зеленые действуют как клетчатка и способствуют более стабильному уровню сахара в крови, в то время как спелые слаще и легче усваиваются". Это означает, что чем темнее банан, тем выше вероятность того, что он вызовет скачок сахара.

