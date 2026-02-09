Как снизить сахар в крови: диетологи назвали специю №1, которую нужно добавить в рацион

Из специй для снижения сахара в крови часто рекомендуют корицу, однако есть и другая приправа с целебными свойствами.

Специи не только улучшают вкус блюд – они еще и полезны для здоровья. Когда речь идет о снижении уровня сахара в крови и улучшении резистентности к инсулину, чаще всего рекомендуют корицу. Но есть и другие эффективные приправы, которые также стоит добавить в рацион, пишет EatingWell.

Специей №1 для снижения уровня сахара в крови в статье назван имбирь. По словам доктора философии, автора кулинарной книги, он содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, а это может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

"Воспаление связывают с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Поэтому если воспаление балансировать с помощью таких специй, как имбирь, это может оказать положительное влияние на уровень сахара в крови", - заверила она.

В метаанализе, опубликованном в журнале Nutrients в 2024 году, ученые исследовали, как травы и специи средиземноморской диеты - черный тмин, гвоздика, петрушка, шафран, тимьян, имбирь, черный перец, розмарин, куркума, базилик, орегано - влияют на уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Они измеряли уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин (HbA1c) и концентрацию инсулина.

Оказалось, что имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снизили уровень сахара в крови натощак, тогда как черный тмин и имбирь снизили HbA1C и уровень инсулина. Дополнительный прием имбиря (дозы колебались от 600 до 3000 миллиграммов в день) оказал значительное влияние на все три измеряемых показателя. Для сравнения, 1000 мг имбиря - это примерно ½ чайной ложки молотого имбиря или 1 чайная ложка тертого сырого имбиря.

"Некоторые исследования показывают, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку уровня сахара в крови после еды", - говорит диетолог и преподаватель по вопросам диабета Колетт Мико.

По ее словам, речь идет о метаанализе 10 исследований, опубликованном в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году. Его авторы отметили, что имбирь может подавлять ферменты, которые играют определенную роль в переваривании и усвоении углеводов, а также влиять на пути, связанные с метаболизмом глюкозы, и защищать бета-клетки (клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе).

Кроме того, говорит Мико, имбирь имеет и другие преимущества.

"Многие люди с преддиабетом и диабетом имеют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, и было доказано, что имбирь положительно влияет на уровень холестерина", - пояснила эксперт.

Коя добавила, что употребление имбиря имеет мало противопоказаний, поэтому посоветовала включить его в рацион "ради полезных полифенолов, противовоспалительного действия и положительного влияния на пищеварение". Единственное предостережение, говорит она, – если у вас изжога: большое количество этой специи может усилить симптомы.

Эксперты также напомнили, что если просто добавить в рацион полезную специю или растение и при этом не скорректировать питание в целом, это не снизит магическим образом уровень сахара в крови. Именно поэтому важно не только употреблять специи и другие растительные продукты, но и соблюдать диету, способствующую снижению уровня сахара в крови.

Какие есть другие способы снижения уровня сахара в крови

На снижение сахара в крови влияет образ жизни, некоторые привычки. Так, важно регулярно заниматься физическими упражнениями, управлять стрессом, достаточно высыпаться и отказаться от курения, отметили в Американской ассоциации сердца.

Два положительных изменения, которые вы можете сделать просто сегодня, - это достаточно высыпаться и больше двигаться в течение дня, особенно после еды.

"Доказано, что ночной сон не менее семи часов положительно влияет на уровень сахара в крови, метаболизм и общее состояние здоровья, а ходьба через 10-15 минут после еды значительно снижает уровень сахара в крови, повышая чувствительность к инсулину", - рассказала Мико.

Ранее УНИАН писал о фрукте, который помогает снизить уровень сахара в крови. Отмечалось, что исследования доказывают: употребление одного манго в день может поддерживать здоровый уровень этого показателя. По словам ученых, хотя манго имеет относительно высокое содержание природного сахара, однако оно содержит клетчатку, витамин С, каротиноиды и полифенолы, которые влияют на улучшение чувствительности к инсулину и уменьшение воспаления.

