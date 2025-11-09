Главным из преимуществ этого вида чая, по словам диетологов, является улучшение здоровья мозга.

Диетологи сходятся во мнении, что все чаи обладают определенными полезными свойствами, но один вид чая обладает наибольшей пользой для человека.

Какой чай самый полезный для здоровья?

Три опрошенных изданием Health диетолога оказались единодушны: зеленый чай возглавляет список самых полезных для здоровья.

По словам диетолога Синди Чоу, зеленый чай изучен более подробно, чем другие виды, что подтверждает его пользу для здоровья.

Зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов, способных нейтрализовать свободные радикалы, нестабильные молекулы, повреждающие клетки.

Главным из преимуществ зеленого чая, по словам диетолога Мэгги Мун, является улучшение здоровья мозга.

Один из обзоров показал, что этот чай влияет на такие факторы, как тревожность, память и внимание, а исследование 2025 года показало, что у пожилых людей, регулярно пьющих зеленый чай, наблюдается меньше поражений мозга, связанных с деменцией, по сравнению с людьми, не пьющими этот напиток.

Полезные свойства зеленого чая могут распространяться и на сердечно-сосудистую систему. Исследования показали, что употребление этого чая может способствовать снижению уровня "плохого" и общего холестерина, косвенно поддерживая здоровье сердца.

Кому нельзя пить зеленый чай?

В целом, чашка зеленого чая - это полезный напиток для всех. Однако помните, что он содержит кофеин - около 30–50 миллиграммов на чашку, поэтому он может подойти не всем.

Чжоу отметила, что эксперты рекомендуют беременным и кормящим женщинам ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в день, а детям до 12 лет и вовсе нельзя употреблять кофеин.

Людям с тревожными расстройствами также может потребоваться ограничение потребления зеленого чая, добавила диетолог Дженнифер Бьянкини.

"Для большинства здоровых взрослых людей менее 400 миллиграммов кофеина (примерно до 8 чашек зеленого чая по 230 мл) считается безопасным", - сказала Чжоу.

