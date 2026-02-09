Украинцы смогут оформить декларацию с врачом онлайн, - Минздрав

Больше не нужно идти в больницу, чтобы подать декларацию врачу или обновить номер телефона в электронной системе здравоохранения.

В Украине завершено бета-тестирование кабинета пациента. Отныне украинцы могут оформить или изменить данные в декларации с врачом онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Цифровая платформа прошла проверку с участием пациентов и медиков и уже готова к расширению.

Отмечается, что кабинет доступен для всех совершеннолетних украинцев, а также для подростков в возрасте от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи.

Как сообщили в Минздраве, подростки могут самостоятельно войти в кабинет и просматривать свои данные, а при условии подтвержденной гражданской дееспособности (и наличия соответствующих документов) – подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.

Что уже доступно в Личном кабинете пациента?

просмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;

просмотр действующих и предыдущих деклараций с врачом;

поиск врача и подача декларации онлайн – без визита в медучреждение;

управление доступами электронных кабинетов, которым вы дали разрешение на обработку своих персональных данных.

В министерстве добавили, что сейчас в кабинете пациента доступны ваши персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте (анализам, рецептам и диагнозам) будет появляться постепенно – на следующих этапах.

Декларация с врачом: что нужно знать

Декларация о выборе врача – это документ, подтверждающий право пациента самостоятельно выбрать врача первичной медицинской помощи, пояснили в Минздраве.

Согласно этому документу, пациент выбирает врача, который будет следить за его здоровьем. В то же время врач берет на себя соответствующие профессиональные обязательства.

Услуги в рамках Программы медицинских гарантий оплачивает государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Таким образом, декларация обеспечивает прозрачные отношения пациента с врачом и медицинской сферой в целом.

Напомним, что летом 2024 года в правительстве заявили, что в государственном приложении "Дія" будут отображаться медицинские данные граждан. Кабинет министров принял соответствующее постановление

Украинцы смогут зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), а также выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию.

