Хотя волшебной еды, способной остановить старение, не существует, выработка здоровых привычек в 40 лет может помочь снизить риск развития хронических заболеваний.

Помимо новых морщин и седых волос, 40-летие может заставить вас по-новому взглянуть на здоровье. Хронические заболевания, обычно связанные со старением, такие как рак, болезни сердца и деменция, которые раньше казались "далекими", вышли на первый план.

Хотя волшебной еды, способной повернуть время вспять, не существует, выработка более здоровых привычек в 40 лет может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, пишет Eatingwell.

Диетологи назвали продукты, которые являются приоритетными в 40 лет.

Видео дня

1. Оливковое масло

Оно имеет более здоровый жировой профиль, чем многие другие масла и богато полифенолами - растительными соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Борьба с воспалением важна, поскольку именно оно провоцирует развитие хронических заболеваний, связанных со старением.

Более того, 40 лет - отличное время для формирования привычек, которые могут защитить мозг в процессе старения. Исследование показало, что употребление около ½ столовой ложки оливкового масла в день снижает риск смерти от деменции на 28%.

2. Орехи

Они связаны с многочисленными полезными свойствами для здоровья. Частые перекусы орехами связаны со снижением риска диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. В частности, грецкие орехи являются наиболее полезными для здорового старения.

3. Темно-зеленые листовые овощи

"Употребление темно-зеленых листовых овощей - простой, но эффективный способ вложить средства в долгосрочное здоровье. Листовая зелень, такая как руккола, шпинат, капуста кале и мангольд, незаменима после 40 лет для поддержания когнитивных функций, здоровья сердца и крепких костей", - сказала диетолог Сара Нэш.

Она отметила, что среди питательных веществ, полезных для мозга, содержащихся в листовой зелени, есть "фолиевая кислота, ключевое питательное вещество для работы мозга, а также антиоксиданты, которые способствуют здоровью сердца и могут замедлить снижение когнитивных функций.

4. Льняное семя

Две столовые ложки льняного семени содержат 4 грамма клетчатки, что составляет около 14% от рекомендуемой суточной нормы потребления.

Именно сочетание всех уникальных питательных веществ, содержащихся в льняном семени, отвечает за большую часть его антивозрастных свойств.

Как отметила диетолог Кейтлин Оглетри, эти богатые питательными веществами семена также могут быть особенно полезны женщинам после 40 лет. "Семена льна богаты фитоэстрогенами, которые помогают сбалансировать уровень эстрогена и уменьшить симптомы перименопаузы, такие как приливы и ночная потливость", - объяснила диетолог.

5. Тефф

"Тефф - это крошечный безглютеновый злак, который веками был основным продуктом эфиопской кухни, и не без оснований он набирает популярность во всем мире", - сказала диетолог Лорен Манакер.

Люди, которые регулярно потребляют больше цельного зерна в среднем возрасте, живут дольше и без болезней. Это связано с тем, что цельные злаки, такие как тефф, богаты пищевыми волокнами, которые способствуют здоровому пищеварению и поддерживают здоровье сердца.

6. Греческий йогурт

Микробиом кишечника играет важнейшую роль в снижении риска развития хронических заболеваний с возрастом, поэтому 40 лет - идеальное время для оптимизации здоровья кишечника.

Греческий йогурт богат пробиотиками и другими питательными веществами, которые способствуют процветанию полезных бактерий кишечника.

Употребление йогурта также помогает получать больше белка, а приоритет белка в рационе может помочь минимизировать потерю мышечной массы после 40 лет. Йогурт также является хорошим источником другого малоизвестного питательного вещества — холина, который способствует улучшению здоровья мозга в пожилом возрасте.

7. Ягоды

Они богаты антиоксидантами, необходимыми для борьбы с окислительным стрессом и воспалением, которые повышают риск возрастных заболеваний. Более того, доказано, что регулярное употребление ягод защищает мозг от негативных последствий старения и воспалений.

8. Жирная рыба

Если вы ищете продукт, который укрепит здоровье сердца и мозга, жирная рыба - наш фаворит.

Помимо белка, жирная рыба, такая как лосось, форель и скумбрия, богата омега-3 жирами, которые способствуют здоровью сердца и мозга, а также помогают уменьшить воспаление.

Для женщин старше 40 лет эти омега-3 жиры также способствуют поддержанию гормонального баланса и уменьшению выраженности симптомов, связанных с перименопаузой и менопаузой.

Другие новости о полезных продуктах

Ранее диетологи назвали 5 лучших продуктов, которые помогут рукам оставаться красивыми и подтянутыми. Среди них фигурировали листовая зелень, ягоды и орехи.

Вас также могут заинтересовать новости: