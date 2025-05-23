Также психолог поделилась тем, что именно вам следует прекратить делать в этом возрасте.

Некоторые психологи утверждают, что можно наслаждаться преимуществами старения, при этом чувствуя себя моложе.

Как объяснила нейропсихоог Санам Хафиз, дело не в том, чтобы притворяться молодым, а в том, чтобы сохранять оптимизм и желание открывать для себя что-то новое, пишет Parade.

"Молодость проявляется в том, как вы смеетесь, как вы адаптируетесь и как вы обращаетесь с новыми людьми или идеями", - сказала специалист.

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Другими словами, чтобы снова почувствовать себя молодым, не нужно притворяться, а нужно выработать привычку уделять первостепенное внимание своему здоровью и счастью. В связи с этим Хафиз поделилась 9 основными привычками для людей в возрасте 70 лет.

1. Поддерживайте активность

Физическая активность важна для людей любого возраста, но Хафиз подчеркнула, что она крайне важна для людей в возрасте 70 лет.

"Упражнения поддерживают мышцы и суставы сильными, а сердце здоровым", - отметила она и добавила, что даже мягкие, неинтенсивные движения оказывают влияние.

"Простые занятия, такие как ходьба, езда на велосипеде или растяжка, помогут вам двигаться, не переусердствуя. Старайтесь уделять хотя бы 30 минут движению каждый день, будь то прогулка или танцы под любимую музыку", - посоветовала психолог.

2. Правильно питайтесь

То, что вы едите, может повлиять на то, как вы себя чувствуете.

"Сбалансированная диета, полная фруктов, овощей и постных белков, помогает вам чувствовать себя энергичным и поддерживает бесперебойную работу организма", - раскрыла секрет Хафиз.

Она рекомендует есть листовую зелень, орехи и продукты, богатые омега-3, такие как лосось, для поддержки сердца, кожи и общего здоровья. Она также предложила сократить потребление обработанных продуктов, вместо этого сосредоточившись на ежедневном употреблении разнообразных цельных продуктов.

3. Общайтесь с другими

Социальное здоровье тоже имеет значение. Исследование показало, что общение имеет решающее значение для психического здоровья пожилых людей и может снизить риск потери когнитивных способностей.

"Общение - это не просто развлечение; оно также поддерживает остроту ума и поднимает настроение. Проведение времени с семьей или друзьями может уменьшить чувство одиночества и помочь вам почувствовать себя более вовлеченными в жизнь", - отметила психолог.

Она призывает людей в возрасте 70 лет планировать регулярные встречи, вступать в клуб или звонить кому-то, чтобы поддерживать свои социальные связи крепкими.

4. Управляйте стрессом

В жизни всегда будут стрессы. Однако управление ими — ключ к успеху.

"Стресс может сказываться на здоровье, поэтому важно найти способы расслабиться и сохранять спокойствие. Простые практики, такие как глубокое дыхание, медитация или времяпрепровождение на природе, могут помочь снизить стресс и сохранить ощущение покоя", - сказала она.

5. Достаточно спите

"Сон - это то, когда ваше тело и разум восстанавливаются, поэтому достаточный отдых - ключ к тому, чтобы чувствовать себя молодым. Качественный сон улучшает настроение, память и помогает вам восстановиться", - подчеркнула Хафиз.

Исследования связывают качественный сон со здоровым старением.

6. Продолжайте узнавать новое

Исследования показывают, что пожилым людям возможно и полезно продолжать узнавать новое и развивать навыки.

"Ваш мозг остается острым, когда вы продолжаете учиться. Неважно, читаете ли вы книги, посещаете ли курсы или выбираете новое хобби, сохранение любопытства помогает поддерживать ум активным", - объяснила Хафиз.

7. Пейте много воды

"Поддержание водного баланса необходимо для хорошего самочувствия и сохранения здорового вида кожи", - подчеркнула Хафиз. Она обїяснила, что обезвоживание может вызвать усталость и сухость кожи. "Поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно воды каждый день. Носите с собой бутылку с водой и ешьте продукты, такие как огурцы и апельсины, которые содержат много воды", - посоветовала она.

8. Сохраняйте позитивный настрой

Психолог отметила, что постоянно быть в хорошем настроении невозможно, но находить яркие моменты в своем дне - очень надаже.

"Люди, которые фокусируются на хорошем в жизни, как правило, здоровее и живут дольше. Попробуйте практиковать благодарность, записывая три вещи, за которые вы благодарны, каждый день или фокусируясь на позитиве в своей жизни", - посоветовала психолог.

9. Регулярно посещайте врача

Возраст - это число, которое имеет значение, когда речь идет об анализах и скринингах, на которые вы имеете право, таких как маммография и колоноскопия.

"Постоянные визиты к врачу позволяют на ранней стадии выявлять проблемы со здоровьем", - отметила Хафиз. Она акцентировала, что раннее лечение артериального давления и холестерина предотвращает их перерастание в серьезные проблемы.

Привычка № 1, от которой нужно избавиться в 70 лет

Хафиз просит людей в возрасте не сидеть слишком долго без движения.

"Неактивность может привести к скованности, плохому кровообращению и отсутствию энергии. Важно делать перерывы и растягиваться или ходить в течение дня, чтобы ваше тело оставалось гибким, а кровь циркулировала", - объяснила она.

Психолог предложила установить таймер, который будет напоминать вам вставать каждый час, даже если это всего лишь на пару минут.

"Оставаясь активным, даже в небольших количествах, вы будете чувствовать себя лучше и энергичнее с возрастом", - добавила она.

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