Врач рассказал, сколько воды нужно пить человеку в день, чтобы не навредить себе.

Как известно, поддерживать уровень воды в организме необходимо, в первую очередь, чтобы избежать его обезвоживания. Кроме этого, питьевая вода способствует здоровой работе почек, снижает риск инфекций мочевыводящих путей и помогает здоровью кишечника. Врач объяснил, можно ли пить 3 литра воды в день, и как легко выпивать необходимое количество жидкости.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить воду с куркумой и лимоном и почему это хорошая утренняя привычка.

Сколько нужно пить воды в день

По словам терапевта больницы Бененден (часть компании Benenden Health) доктора Тони Финчема (Tony Fincham), физиология человека основана на воде, пишет британский таблоид Express.co.uk. "Очень важно поддерживать достаточный уровень гидратации, особенно в жаркую погоду или в теплом климате, чтобы избежать обезвоживания и связанных с ним рисков для работы мозга и сердечно-сосудистой системы", - говорит врач.

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По мнению врача, пить два литра воды в день в любом виде - достаточно в большинстве случаев. В очень жаркую погоду или в очень теплом климате, а также в других условиях, когда происходит обильное потоотделение, необходимо потреблять больше - примерно восемь чашек воды (то есть, около 2,3 л из расчета, что 1 британская чашка - 284 мл).

Руководство Eatwell Guide рекомендует людям в целом стремиться выпивать от 6 до 8 чашек или стаканов жидкости в день (1,7-2,3 л), которые могут включать воду, молоко с низким содержанием жира, чай или кофе. По словам доктора Финчема, вода в других напитках на водной основе засчитывается в счет двух литров, но алкоголь не считается.

Среди основных аргументов, зачем пить 2 л воды в день, врач объясняет, что достаточное потребление воды способствует здоровой работе почек и, следовательно, снижает риск инфекций мочевыводящих путей, а также позволяет избежать запоров, которые несут в себе риск развития заболеваний кишечника и рака кишечника.

Можно ли пить 3 литра воды в день или даже больше? Некоторые люди стремятся выпивать большее количество воды, но эксперт предупреждает, что в некоторых случаях это может быть вредно: "К примеру, 4 л жидкости в день - это потенциально чрезмерно. Для здорового человека, находящегося в хорошей физической форме, это не принесет вреда, но у людей с почечной и сердечной недостаточностью такое избыточное потребление жидкости приведет к ухудшению состояния".

Если говорить о том, сколько воды нужно пить в день на кг веса, то общепринятые стандарты рекомендуют делать такой расчет - в среднем 30 мл на 1 кг веса.

Как пить два литра воды в день - сразу или нет, и можно ли заменить другими напитками

Выпить за один или два присеста 2 литра воды - достаточно трудно, да и не нужно. Доктор Финчем советует пить жидкость на основе воды с каждым приемом пищи, а в идеале - между приемами пищи: один раз в середине утра и один раз в середине дня.

Стакан воды рядом с кроватью на ночь - тоже хорошая идея, но все-таки не стоит пить много перед сном, так как это влияет на его качество. В жаркую погоду или при интенсивных физических нагрузках нужно дополнительно пить воду или другую жидкость.

Сайт NHS также делится советами, которые помогут людям оставаться гидратированными и делать более здоровый выбор напитков:

замените напитки с высоким содержанием сахара на более диетически, без сахара или без добавления сахара;

ограничьте количество фруктовых соков и смузи - будет достаточно одного небольшого стакана (150 мл) в день и пить его нужно во время еды;

разбавляйте напитки (например, морсы или сквоши (сильно концентрированные фруктовые соки или пюре), чтобы снизить содержание сахара в них;

соблюдайте меру с кофе и кофейными напитками и не забывайте читать этикетку напитков с высоким содержанием кофеина.

Также, советуют эксперты, если вам не нравится вкус обычной воды, попробуйте пить газировку или же добавьте в воду дольку лимона или лайма.

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