Как проверить натуральность красной икры: эксперт предостерегла от распространенных ошибок

Для того, чтобы узнать, натуральная ли красная икра, нужно залить ее горячей водой. Если эта белковая икра настоящая, то раствор будет мутный, но если это желатиновая или какая-то другая, то жидкость будет растворяться. Об этом рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в эфире "Киев24".

"На ненастоящей икре сверху будет плавать слой жира, бульон, который есть внутри такой икры", - отметила она.

Эксперт отметила, также часто бывает такое, что смешивают натуральную и искусственную икру, но продают по цене натуральной.

"Оболочка натуральной икры трескается, а искусственной просто растворяется, а также более жесткая", - подчеркнула Сидоренко.

Кроме того, специалист посоветовала обращать внимание на вкус икры.

"Настоящая икра имеет нежный, невыраженный вкус, едва-едва рыбный. Тогда как искусственная имеет достаточно грубый, рыбный вкус", - добавила она.

Эксперт говорит, что лучше выбирать икру именно в стеклянных тарах, ведь жестяная банка может быть "котом в мешке".

"Если уж покупать икру, то, чтобы видно было, что там. Но дело во вкусе, ведь некоторые потребители мне пишут: "мы привыкли к этому вкусу, который нам известен с консервантами". Но если уж там есть консервант, то он должен быть только один", - подытожила Сидоренко.

