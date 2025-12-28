Диетологи назвали специю №1 для здоровья сердца

Высокое кровяное давление, повышенный уровень "плохого" холестерина и хроническое воспаление повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя регулярная физическая активность и сбалансированное питание, наиболее важны для здоровья сердца, небольшие решения, которые вы принимаете на кухне, например, выбор специй - могут поддержать эти усилия, пишет Eatingwell.
Среди множества трав, используемых в кулинарии, диетологи советуют обратить внимание на кинзу (кориандр). По их данным, она является одной из лучших для здоровья сердца.
Польза кориандра для здоровья
Помогает снизить уровень "плохого" холестерина
Кинза содержит фитостеролы - соединения, которые поддерживают здоровье сердца и нормальный уровень холестерина. "Кинза содержит от 18,17 до 31,15 миллиграммов фитостеролов на порцию в ¾ стакана", - сказал диетолог Эндрю Ахапхонг.
"Фитостеролы снижают всасывание холестерина в кишечнике, уменьшая уровень "плохого" холестерина", - объяснил Ахапхонг.
Национальная ассоциация липидов рекомендует потреблять 2 грамма фитостеролов в день, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина на 5–10%. Хотя вы не достигнете этого количества только за счет кинзы, регулярное ее включение в рацион - наряду с другими продуктами, богатыми фитостеролами, такими как орехи, семена и цельнозерновые продукты - поможет поддерживать более здоровый уровень холестерина для сердца.
Поддержавает здоровое кровяное давление
Кинза богата лютеолином, зеаксантином и кверцетином, которые способствуют поддержанию здорового кровяного давления, стимулируя выработку оксида азота. "Оксид азота - это сигнальная молекула, которая помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить артериальное напряжение для более эффективного кровотока", - объяснил Акхапхонг.
Кроме того, диетолог Джессика Брантли-Лопес отметила, что успокаивающие свойства кинзы могут принести пользу сердечно-сосудистой системе.
Помогает снизить окислительный стресс и бороться с воспалением
"Растительные соединения кинзы могут помочь снизить окислительный стресс и поддержать здоровье сосудов", - отметила диетолог Бесс Бергер.
Дело в том, что окислительный стресс может повреждать кровеносные сосуды и со временем способствовать воспалению, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Смесь антиоксидантов в кинзе может помочь противодействовать этим эффектам.
Усиливает вкус блюд без избытка соли или жира
Одно из наиболее практических преимуществ кинзы - это ее способность добавлять насыщенный вкус блюдам без использования натрия и жиров.
"Кинза усиливает вкус, поэтому вам нужно меньше соли или жира, чтобы еда была вкусной, а это очень важно для здоровья сердца", - отметила Бергер.
Кориандр может улучшить вкус супов, салатов, блюд из круп и белковых блюд, облегчая сокращение потребления приправ с солью и тяжелых соусов.
Что делать, если не нравится вкус кориандра
Для тех, кто не любит кинзу, петрушка и базилик - отличные альтернативы, посоветовала диетолог Джулиана Крими. "Петрушка богата витамином С и антиоксидантами - питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца и помогают уменьшить воспаление", - рассказала она.
Базилик - еще один отличный выбор благодаря эвгенолу, соединению с противовоспалительным действием. Крими отметила, что базилик легко сочетается с полезными для сердца жирами, такими как оливковое масло, что позволяет легко добавлять его в такие блюда, как салаты и соусы.
