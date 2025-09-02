Эти продукты, одобренные диетологами, помогают уменьшить жир и подтянуть кожу, делая руки более стройными и подтянутыми.

От обвисших рук может быть тяжело избавиться, но, по мнению экспертов, изменение рациона питания может помочь.

Диетолог Тара Коллингвуд рассказала изданию Eatthis, какие продукты следует употреблять, чтобы избавиться от жира на руках. "Не существует одного продукта, который может локально уменьшить жир или нарастить мышцы в одном месте тела. Особое внимание следует уделять питанию для поддержания мышечной массы, здоровья кожи и сжигания жира", - объяснила специалист.

Коллингвуд назвала 5 лучших продуктов, которые помогут избавиться от "крыльев" на руках за 30 дней.

Видео дня

Постный белок

К нему относятся курица, индейка, рыба, яйца, тофу и фасоль. "Белок способствует росту и восстановлению мышечной ткани. Сочетание его с силовыми тренировками способствует росту сухой мышечной массы на руках", - сказала специалист.

Жирная рыба

Включая лосось, тунец и скумбрию. "Богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению мышц. Также содержат высококачественный белок", -посоветовала Коллингвуд.

Листовая зелень

Шпинат, капуста кале и мангольд. "Они богаты антиоксидантами, витамином С и магнием, которые поддерживают коллаген (эластичность кожи) и работу мышц", - сказала диетолог.

Орехи и семена

Включая миндаль, грецкие орехи, чиа и семена льна. "Они содержат полезные жиры, растительный белок и витамин Е для здоровья кожи. Они также являются отличным вариантом для перекуса, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови", - отметила диетолог.

Ягоды

Это лучший вариант для сжигания жира на руках. Она рекомендует чернику, клубнику и малину. Они не только богаты антиоксидантами, но и способствуют выработке коллагена, а также помогают снизить окислительный стресс. "Кроме того, это низкокалорийная и богатая клетчаткой замена обработанным сладостям", - сказала она.

Другие новости о пользе фруктов и овощей

Ранее были названы 7 незаменимых продуктов для похудения тех, кому за 50. Дело в том, что именно эти продукты помогают поддерживать мышечную массу, регулировать уровень сахара в крови и стимулировать сжигание жира после 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: