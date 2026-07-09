В умеренных количествах все сыры предельно полезны, но и среди них есть лидеры.

Сыр может быть не только вкусным дополнением к рациону, но и ценным источником питательных веществ. Однако не все его сорта одинаковы по своему составу: одни содержат больше белка и кальция, другие отличаются высоким содержанием полезных бактерий или витаминов. О том, какие есть плюсы и минусы у каждого популярного сорта и как выбрать полезный сыр при похудении, пишут эксперты из портала Healthline.

Какой сыр самый полезный - ТОП-10 сортов и их преимущества

Прежде всего важно понимать, что практически все сыры, вне зависимости от сорта и времени выдержки, служат довольно хорошим источником белка и кальция, а некоторые еще и дополнительно поддерживают здоровье кишечника, сердца или костей. Однако даже с виду полезные сыры могут содержать много соли, жира и калорий, поэтому с ними всегда желательно соблюдать умеренность.

Пармезан

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Как лидер по содержанию кальция и один из лучших источников белка, пармезан - это самый полезный сыр для здоровья костей и зубов. К тому же благодаря длительной выдержке в нем почти нет лактозы, поэтому, как подтверждает исследование из журнала Translational Medicine, многие люди с ее непереносимостью могут есть пармезан без какого-либо дискомфорта.

Творожный сыр

Главное преимущество творога и творожных сыров – огромное количество белка при низкой калорийности. Они надолго дают чувство сытости, так что отлично подходят тем, кто контролирует вес или хочет сохранить мышечную массу.

Моцарелла

Моцарелла содержит на удивление меньше соли и калорий, чем большинство других сортов, так что это, как и творог, весьма полезный сыр для похудения. Кроме того, в ней довольно много полезных бактерий, которые могут поддерживать здоровье кишечника, иммунитет и пищеварение.

Швейцарский сыр

Это тоже хороший выбор для людей, которым важно ограничивать соль или углеводы. Но главное - швейцарский сыр очень богат кальцием и фосфором, которые необходимы для поддержания прочности костей и здоровья зубов.

Какой самый полезный сыр для повседневного питания

И хотя действительно одним из лучших сортов сыра считается пармезан, он все же не универсален: в зависимости от ваших целей лучшим выбором могут оказаться и другие виды, а еще лучше - их сочетание.

Рикотта

Этот сорт изготавливается из молочной сыворотки и содержит сывороточный белок со всеми незаменимыми аминокислотами. Согласно ряду исследований из Национальной библиотеки медицины США, такой белок поддерживает здоровье мышц и может благоприятно влиять на обмен веществ, а сама рикотта разделяет с моцареллой первенство как самый полезный сыр для похудения.

Чеддер

Помимо белка и кальция, чеддер богат витамином K2, который помогает направлять этот самый кальций в кости, а не в стенки сосудов. Причем это важно не только для костной ткани, но и для здоровья сердца, так как снижает риск кальцификации сосудов и помогает сохранять их эластичность.

Голубой сыр

Это тоже неплохой источник кальция, хотя из-за высокого содержания соли его лучше есть небольшими порциями.

Но главное его преимущество - полезные соединения, образующиеся при продолжительном созревании. Они помогают поддерживать здоровье кишечника и уменьшают воспаление.

Козий сыр

Он часто легче усваивается благодаря особенностям козьего молока и содержит больше среднецепочечных жирных кислот, которые организм быстрее использует как источник энергии. Поэтому козий - чуть ли не самый полезный сыр для тренировок и физических нагрузок.

Фета

По данным исследований из онлайн-библиотеки ScienceDirect, фета менее калорийна, чем многие твердые сорта, и содержит конъюгированную линолевую кислоту (CLA), связанную с поддержанием обмена веществ и снижением уровня воспаления. При этом фета обычно, снова-таки, довольно соленая, поэтому злоупотреблять ею не стоит.

В итоге, нельзя точно сказать, какой самый полезный сыр в мире, ведь каждый сорт имеет свои преимущества. Главное – выбирать качественный продукт и соблюдать меру.

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