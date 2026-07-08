Конец мужественности: современные мужчины стремительно теряют тестостерон, – ученые

Тестостерон оказывает значительное влияние не только на поведение, но и на здоровье мужчин.

Средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился более чем вдвое, что может свидетельствовать о серьезном ухудшении мужского репродуктивного здоровья. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты нового исследования.

Как пишет издание, ученые проанализировали данные шести долгосрочных исследований, в которых приняли участие 118 593 мужчины из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании. Они отслеживали изменения уровня тестостерона в период с 1972 по 2019 год. Объединенный анализ показал, что за это время средний уровень общего тестостерона снизился на 54%, причем после 2000 года темпы снижения, по-видимому, ускорились.

Авторы работы предполагают, что важную роль в этом процессе играет рост распространенности ожирения и сахарного диабета. В то же время, как сообщает издание, исследователи не исключают влияния и других факторов, в частности химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, а также последствий глобального потепления.

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Руководитель исследования, профессор Хагай Левин из Еврейского университета в Иерусалиме, считает, что проблема гораздо масштабнее, чем принято считать.

"Я считаю, что мы переживаем серьезный кризис мужского репродуктивного здоровья, и в настоящее время ему уделяется недостаточно внимания", – подчеркнул он.

По словам ученого, результаты свидетельствуют не о случайном статистическом отклонении, а об устойчивой многолетней тенденции.

"Мы наблюдали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50 % за этот период. Это отражает ежегодное падение более чем на 1 %, поэтому это не случайность и не статистическая ошибка. Это очень сильный тренд", – отметил Левин.

Как говорится в публикации, тестостерон играет ключевую роль в выработке сперматозоидов, поддержании полового влечения, формировании мышечной и костной ткани, а также влияет на обмен веществ, уровень энергии и настроение. При этом ожирение может способствовать снижению уровня гормона, поскольку избыток жировой ткани ускоряет его превращение в эстроген.

В то же время не все эксперты согласны с тем, что главной причиной являются именно факторы окружающей среды. Репродуктивный эндокринолог Имперского колледжа Лондона профессор Чанна Джаясена предполагает, что ожирение и диабет могут объяснять значительную часть зафиксированного снижения, однако подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы выяснить, действительно ли экологические факторы оказывают дополнительное влияние.

Проблемы здоровья: последние новости

Как писал УНИАН, даже небольшое сокращение сна – примерно на 80 минут каждую ночь в течение шести недель – может привести к набору веса и снижению физической активности. Такие результаты показал эксперимент с участием добровольцев.

Также мы писали, что миф о "10 тысячах шагов в день" возник в Японии как маркетинговый слоган и не имеет научного обоснования. Исследования показывают, что уже 4400 шагов в день снижают риск смертности, а 7500 – дают еще больший эффект, особенно для людей старшего возраста.

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