Что есть, чтобы прожить дольше: диетолог назвала ягоду №1

Главным преимуществом ягоды специалисты назвали высокое содержание антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами.

Черника может стать одним из самых полезных продуктов для долголетия, поскольку богата антиоксидантами, клетчаткой и растительными соединениями, которые защищают организм от возрастных заболеваний.

Диетологи отметили, что среди прочего, правильное питание также играет важную роль, а черника считается одним из наиболее полезных продуктов для поддержания здоровья, пишет Eatingwell.

Как черника продлевает жизнь

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Главным преимуществом ягоды специалисты назвали высокое содержание антоцианов – мощных антиоксидантов, которые придают чернике темно-синий цвет.

По словам диетолога Лизы Эндрюс, эти соединения помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс, связанный с повреждением клеток свободными радикалами. Именно эти процессы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нейродегенеративных болезней, установили исследования.

Исследования показали, что даже около трети стакана черники в день способствует снижению риска хронических заболеваний.

Еще одним преимуществом черники является высокое содержание клетчатки. В одной чашке ягод содержится около 3,5 грамма пищевых волокон, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, помогают контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Кроме того, как доказали исследования, черника богата полифенолами, которые также оказывают положительное влияние на кишечник. Хотя ученые продолжают изучать этот эффект, уже имеющиеся данные говорят о потенциальной пользе регулярного употребления ягоды.

Исследования также связали чернику со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, которые часто включают ее в рацион, реже наблюдаются повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сердечные приступы.

Кроме того, некоторые научные работы показывают, что черника может улучшать чувствительность организма к инсулину, снижая вероятность развития диабета второго типа, а также способствовать сохранению когнитивных функций в пожилом возрасте.

Как лучше употреблять чернику

Диетологи отметили, что одинаково полезной считается как свежая, так и замороженная черника. Ее можно есть как самостоятельный перекус, добавлять в каши, йогурты, смузи и салаты.

При выборе замороженных ягод специалисты рекомендовали обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продукту без добавленного сахара.

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