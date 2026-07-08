Некоторые популярные добавки хуже усваиваются натощак, а другие могут вызвать неприятные побочные эффекты.

Многие люди начинают утро с витаминов или пищевых добавок и пьют их еще до завтрака.

Но можно ли пить таблетки на голодный желудок? Оказывается, не всегда. Некоторые витамины и добавки без еды усваиваются хуже, а у некоторых людей могут вызвать тошноту, изжогу или неприятные ощущения в желудке.

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Какие витамины нельзя на голодный желудок

Не все витамины и добавки одинаково хорошо работают, если принимать их без еды. Вот какие средства специалисты рекомендуют употреблять только во время или после приема пищи.

Жирорастворимые витамины (A, D, E и K)

Жирорастворимые витамины усваиваются вместе с продуктами, которые содержат полезные жиры - например авокадо, орехами, яйцами или растительным маслом, говорят исследования.

Прием таких витаминов натощак неопасен, но это снижает их усвоение. В результате даже при регулярном приеме организм будет испытывать дефицит.

Мультивитамины

Если вы задаетесь вопросом, какие витамины нельзя на голодный желудок, то в этот список входит большинство мультивитаминных комплексов.

Они содержат как жирорастворимые, так и водорастворимые витамины, поэтому без пищи часть полезных веществ усваивается хуже. Кроме того, мультивитамины нередко раздражают слизистую желудка и могут вызывать тошноту.

Карбонат кальция

Карбонат кальция лучше усваивается в присутствии желудочной кислоты, а ее выработка усиливается во время еды.

Если принимать такую добавку натощак, то кальций будет усваиваться хуже и можно заработать вздутие живота.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 относится к жирорастворимым соединениям и имеет антиоксидантные свойства. Он лучше усваивается при приеме вместе с пищей, которая содержит жиры.

Если принимать коэнзим Q10 натощак, то он будет менее эффективным.

Омега-3

Добавки с омега-3, включая рыбий жир, также рекомендуется принимать во время еды.

Если выпить их натощак, они будут хуже работать, зато возможна тошнота и характерная "рыбная" отрыжка.

Куркумин

Куркумин сам по себе усваивается плохо, поэтому его обязательно советуют принимать вместе с пищей. Во многие препараты также добавляют пиперин (экстракт черного перца), который улучшает всасывание действующего вещества.

Какие таблетки нельзя принимать на голодный желудок, если это пищевые добавки

Некоторые добавки не теряют эффективность без еды, однако гораздо чаще вызывают неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.

К ним относятся:

цинк - вызывает тошноту натощак, во время еды этот побочный эффект проявляется значительно реже;

магний - может вызывать диарею, спазмы и другой дискомфорт, прием во время еды обычно переносится легче;

железо - лучше усваивается натощак, однако именно в таком виде часто вызывает тошноту и раздражение желудка, поэтому пить его нужно во время еды, а для улучшения усвоения сочетать с витамином С.

Почему важно принимать добавки правильно? Если они не будут усваиваться, то и не принесут пользы. При этом злоупотреблять ими тоже не стоит: при избытке они могут вызывать нежелательные последствия. Именно поэтому важно соблюдать не только рекомендованную дозировку, но и время приема.

Также важно не принимать одновременно добавки, которые мешают усвоению друг друга, например кальций и железо.

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