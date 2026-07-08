Почему нельзя сидеть часами: ученые нашли связь неподвижного образа жизни и рака

Исследование показало, что если долго сидеть или лежать в течение дня, то может возникнуть риск серьезно заболеть.

Длительные наблюдения показали, что если люди долго сидят или лежат в течение дня, то это повышает риском раковых заболеваний. Согласно результатам исследования, риск увеличивается с каждым дополнительным часом непрерывного положения. Каждый дополнительный час длительной бездеятельности в день был связан с увеличением риска на 10%.

Как пишет The Guardian, помочь может чередование неподвижности и физической активности. Исследователи говорят, что засчитывается даже короткая прогулка внутри помещения. Таким образом, легкая физическая активность также может защитить от рисков. К полезным видам деятельности относятся медленная ходьба и работа по дому.

Замена одного часа сидячего образа жизни в день легкой физической активностью, такой как глажка или мытье посуды, связана со снижением риска на 12%. А замена 30 минут бездействия в день на 30 минут умеренной физической активности, например, ходьбы в среднем темпе, была связана со снижением риска на 8%. Исследование показало, что риск снижался на 22%, если пять минут бездействия заменялись пятью минутами интенсивной физической активности каждый день.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Plos Medicine, посвящены влиянию длительного сидячего образа жизни на здоровье. Хотя длительное сидение или лежание в течение дня давно связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, исследователи отмечают, что о влиянии времени, проведенного в сидячем положении, на здоровье известно гораздо меньше.

Влияние Ozempic на рак

Препараты класса GLP-1, в частности Ozempic и Wegovy, могут положительно влиять на результаты лечения пациентов с раком. Они наиболее известны благодаря эффекту похудения, но изначально разрабатывались для лечения сахарного диабета 2 типа. Теперь же появились данные, что они могут замедлять распространение некоторых видов рака, связанных с ожирением.

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