Что есть для нормального артериального давления: кардиологи назвали 4 продукта

Кардиолога поделились списком овощей, которые они чаще всего едят для улучшения артериального давления.

Употребление достаточного количества овощей – один из самых простых способов поддержать здоровое артериальное давление.

Кардиологи поделились списком овощей, которые регулярно едят, чтобы держать давление в норме, пишет Verywellhealth.

1. Руккола

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Эта листовая зелень – отличный источник пищевых нитратов, соединения, которое, как показали исследования, снижает артериальное давление.

По словам кардиолога Кэтрин Вайнберг, она есть рукколу вместе с оливковым маслом, лимонным соком и тонкими ломтиками сыра пармезан. Кейл, еще один крестоцветный овощ, также прекрасно подходит для приготовления таким способом.

2. Свекла

Спортивный кардиолог Джеффри Ландер рекомендовал для снижения артериального давления свеклу. Свекла богата пищевыми нитратами, которые организм преобразует в оксид азота – молекулу, которая сигнализирует кровеносным сосудам о расслаблении и расширении, снижая артериальное давление. Помимо этого свекла содержит клетчатку для здоровья пищеварительной системы, беталаины – антиоксиданты, которые могут уменьшить воспаление и калий.

3. Брокколи

Она богата калием, магнием и кальцием, которые помогают регулировать кровяное давление, и является хорошим источником нитратов, которые поддерживают здоровую функцию кровеносных сосудов. Кардиолог Тахмид Рахман добавил, что помимо пользы для кровяного давления, брокколи богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье иммунной системы и помогают уменьшить воспаление.

4. Морковь

"Морковь – мой любимый овощ для улучшения кровяного давления. Она богата каротиноидами и калием, которые связаны с более здоровым уровнем кровяного давления. Калий помогает почкам выводить натрий, а каротиноиды помогают снизить окислительный стресс и увеличить выработку оксида азота – молекулы, которая способствует расслаблению кровеносных сосудов", - рассказал кардиолог Кристофер Ли.

Морковь также является отличным источником клетчатки, которая поддерживает здоровье сердца и хорошо сочетается практически с любым блюдом.

Другие новости о питании

Ранее ученые назвали крупу №1, которую нужно есть для нормального кровяного давления. Они отметили, что эффект от ежедневного употребления будет заметен уже через месяц.

Также ученые назвали сок №1, который помогает при гипертонии. Этот сок поможет нормализовать артериальное давление, но как отметили ученые, тут главное регулярность и эффект будет заметен уже через 2 недели.

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