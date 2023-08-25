Специалист рекомендует ввести эти продукты в рацион гипертоников на постоянной основе.

Если не лечить высокое кровяное давление, это может привести к опасным состояниям, требующим срочной медицинской помощи, таким как сердечные приступы и инсульты.

Врач Крис Стил из Британского кардиологического фонда поделился советами по диете для снижения артериального давления, пишет Express.co.uk. Он отметил, что высокое кровяное давление (или гипертония) – это заболевание, от которого страдает очень много людей.

Он рассказал, что со временем это создает дополнительную нагрузку на сердце, а также другие органы и кровеносные сосуды и может привести к повреждению. Это также фактор многих серьезных заболеваний, включая болезни сердца, почек, инсульты, сердечную недостаточность и сердечные приступы.

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Высокое давление связано с тем, что натрий, содержащийся в соли, заставляет организм удерживать воду.

"Если мы едим слишком много натрия, вода возвращается в кровоток. Чем больше воды в наших кровеносных сосудах, тем выше становится наше кровяное давление", - пояснили в Британском кардиологическом фонде.

При этом существует также способ минимизировать воздействие соли на организм - это продукты, богатые калием. Именно они важны для лечения высокого кровяного давления, поскольку калий уменьшает воздействие натрия.

"Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой", - говорят специалисты и добавляют, что калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает еще больше снизить кровяное давление.

Именно поэтому различные органы здравоохранения рекомендуют увеличить количество калия в рационе, чтобы получить эти преимущества.

Бананы называют отличным источником калия, и это так - из каждых 100 гр банана человек получаете 330 мг калия. Однако есть и другие продукты, богатые этим минералом.

Четыре продукта оранжевого цвета с высоким содержанием калия включают:

сладкий картофель - 337 мг калия на 100 гр;

тыква - 340 мг на 100 гр;

курага – 1162 мг на 100 гр;

апельсины - 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан апельсинового сока.

Кроме того, по данным специалистов и профильных ассоциаций, другие хорошие источники калия включают авокадо, чернослив, горох, изюм, финики, помидоры, шпинат, грейпфрут и обезжиренный йогурт.

Повышенное кровяное давление

Врачам уже давно известно, как нехорошо порой себя чувствуют люди с высоким артериальным давлением. Они отмечают, что высокое артериальное давление можно снизить, придерживаясь принципов здорового питания и посредством этого спасти себя от ряда неприятных симптомов.

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