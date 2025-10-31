Специалисты назвали все плюсы и минусы обоих чаев.

Наука подтверждает преимущества заваривания листьев чая: правильная чашка может улучшить пищеварение, помочь снизить кровяное давление и способствовать расслаблению.

Но если вы предпочитаете черный чай или травяной, какой из них выбрать, и какой из них полезнее для здоровья? Диетологи объяснили разницу между черным и травяным чаем, а также плюсы и минусы каждого из них, пишет Prevention.

Черный чай против травяного чая

По данным клиники Майо, чашка черного чая содержит 48 миллиграммов (мг) кофеина. С другой стороны, "травяные чаи естественным образом не содержат кофеина", - отметила диетолог Ванесса Аймус. Это связано с тем, что травяные чаи готовятся из сушеных трав, цветов, фруктов и/или специй, а не из чайных листьев.

Польза черного чая

"Черный чай богат полифенолами – мощными антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают баланс кишечника и защищают клетки от окислительного стресса", – рассказала диетолог Стефани Крэбтри.

В их число входят теафлавины, которых нет ни в одном другом виде чая. Исследование доказало, что они потенциально защищают клетки от повреждений, блокируют воспаление и борются с вирусами.

"У людей, регулярно пьющих черный чай снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшается уровень холестерина", - добавила Крэбтри.

Обзор 2022 года показал, что ежедневное употребление от одной до четырех чашек черного чая может помочь предотвратить развитие ишемической болезни сердца.

"Кофеин в черном чае также способствует повышению концентрации внимания и бодрости, что делает его отличным тонизирующим напитком", - отметила Крэбтри.

Недостатки черного чая

Для некоторых людей высокое содержание кофеина может быть негативным фактором. "Черного чая следует избегать перед сном", - посоветовала Аймус. Если вы чувствительны к кофеину, он также может усиливать тревожность или вызывать нервозность.

Крэбтри добавила, что "слишком большое потребление (более четырех чашек в день) также может снижать усвоение железа из-за танинов, которые естественным образом содержатся в черном чае".

"Если у вас склонность к дефициту железа, лучше употреблять его между приемами пищи", - отметила диетолог.

Польза травяного чая

"Травяные чаи не содержат кофеина и обладают большой питательной ценностью, а также служат хорошим источником жидкости", - отметила Имус. В зависимости от выбранного вида травяного чая, вы получите различные антиоксиданты и растительные соединения, обладающие различными полезными свойствами.

Вот лишь некоторые из самых популярных: ромашка способствует расслаблению и улучшению сна, перечная мята облегчает пищеварение, а ройбуш поддерживает антиоксидантную защиту.

Крэбтри добавила, что такие травы, как базилик, корень солодки и корица, обладают дополнительными полезными свойствами, например, помогают организму контролировать уровень сахара в крови и поддерживают функцию надпочечников.

Поскольку разные травяные чаи содержат разные полезные для здоровья соединения, ожидаемая польза для здоровья будет зависеть от выбранного вами чая (и от того, сколько вы его пьете). Тем не менее, обзор 2021 года показал, что многие виды чая (включая черный), помогают регулировать аутофагию - процесс переработки организмом старых и поврежденных клеток, который связывают с увеличением продолжительности жизни и более здоровым старением.

Недостатки травяного чая

Большинство травяных чаев абсолютно безопасны, но и Крэбтри, и Аймус отметили, что некоторые травы могут взаимодействовать с лекарствами или не рекомендуются во время беременности или грудного вскармливания.

Например, клиника Майо утверждает, что гинкго билоба, солодка, красный шалфей и зверобой могут взаимодействовать с сердечными препаратами. Крэбтри рекомендует выбирать однокомпонентные чаи, чтобы минимизировать количество нежелательных добавок или ингредиентов.

Черный чай или травяной чай: что лучше для похудения?

И черный, и травяной чай полезны для похудения. "Кофеин и флавоноиды черного чая могут немного ускорить обмен веществ и окисление жиров, в то время как некоторые травяные чаи, такие как зеленый ройбуш или гибискус, могут помочь поддерживать баланс сахара в крови",- объяснила Крэбтри.

Более того, если высокий уровень стресса или плохой сон мешают вам достичь своих целей по снижению веса, Аймус отметила, что травяной чай, помогающий справиться с этими проблемами, может помочь в процессе похудения. "В конечном счете, дело не в том, какой чай лучше, а в том, какой чай соответствует потребностям вашего организма, вкусовым предпочтениям и переносимости кофеина", - отметила Крэбтри.

Черный чай или травяной чай: что лучше?

Оба варианта - полезный выбор и обладают уникальными преимуществами. "Черный чай, доказано, более полезен для сердечно-сосудистой системы, в то время как травяной чай гораздо более разнообразен и обеспечивает гидратацию без кофеина", - рассказала Крэбтри.

