Оба напитка богаты полезными для здоровья соединениями, которые могут защитить от многих заболеваний.
Исследования показывают, что длительное умеренное употребление этих напитков может быть полезным для здоровья, пишет Health.
Польза кофе и чая
Кофе и чай содержат защитные соединения, которые могут поддерживать здоровье. Употребление обоих напитков связано со снижением риска некоторых заболеваний и защитой от ранней смерти.
Профилактика хронических заболеваний
Доказано, что употребление кофе и чая до и после постановки диагноза диабета значительно снижает риск смерти.
Употребление кофе и чая также может защитить от деменции и инсульта.
Увеличение продолжительности жизни
Употребление кофе или чая может увеличить шансы прожить более долгую и здоровую жизнь.
Исследование 2023 года показало, что совместное употребление чая и кофе снижает смертность от всех причин. У людей, выпивавших 3 чашки чая и не менее 4 чашек кофе в день, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 24% ниже. А у людей, выпивавших 4 чашки чая и 1 чашку кофе в день, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 22% ниже.
Польза кофе для здоровья
В кофе содержится больше кофеина - 91,8 миллиграмма (мг) на чашку. В одной чашке черного чая содержится 47 мг, а в том же количестве зеленого чая - 29,4 мг.
Доказано, что употребление кофе улучшает спортивные результаты, включая скорость реакции, силу и аэробную выносливость, благодаря кофеину.
Кофе также может защищать от ряда заболеваний печени, включая жировую болезнь печени.
Исследование показало, что у любителей кофе риск неалкогольной жировой болезни печени на 23% ниже, а риск фиброза печени - на 32% ниже, чем у людей, которые не пьют кофе.
Польза чая для здоровья
Чай обладает уникальными полезными свойствами, в том числе способствует укреплению психического здоровья. Зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая, как доказано, обладает антистрессовыми и противотревожными свойствами.
В одном исследовании было обнаружено, что частое употребление зеленого чая было связано со снижением риска развития депрессивных симптомов на 34%.
Также было доказано, что регулярное употребление чая защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень "плохого" холестерина.
Другие новости о пользе чая
Недавно стало известно, что происходит со здоровьем костей, когда вы регулярно пьете чай. В частности, некоторые исследования показали, что кофеин не лучший друг для костей, но есть данные о том, что польза других биологически активных соединений в чае перевешивает любые недостатки, связанные с содержанием кофеина.