Ученые дали необычный совет, который оставляет выбор за вами.

Оба напитка богаты полезными для здоровья соединениями, которые могут защитить от многих заболеваний.

Исследования показывают, что длительное умеренное употребление этих напитков может быть полезным для здоровья, пишет Health.

Польза кофе и чая

Кофе и чай содержат защитные соединения, которые могут поддерживать здоровье. Употребление обоих напитков связано со снижением риска некоторых заболеваний и защитой от ранней смерти.

Видео дня

Профилактика хронических заболеваний

Доказано, что употребление кофе и чая до и после постановки диагноза диабета значительно снижает риск смерти.

Употребление кофе и чая также может защитить от деменции и инсульта.

Увеличение продолжительности жизни

Употребление кофе или чая может увеличить шансы прожить более долгую и здоровую жизнь.

Исследование 2023 года показало, что совместное употребление чая и кофе снижает смертность от всех причин. У людей, выпивавших 3 чашки чая и не менее 4 чашек кофе в день, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 24% ниже. А у людей, выпивавших 4 чашки чая и 1 чашку кофе в день, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 22% ниже.

Польза кофе для здоровья

В кофе содержится больше кофеина - 91,8 миллиграмма (мг) на чашку. В одной чашке черного чая содержится 47 мг, а в том же количестве зеленого чая - 29,4 мг.

Доказано, что употребление кофе улучшает спортивные результаты, включая скорость реакции, силу и аэробную выносливость, благодаря кофеину.

Кофе также может защищать от ряда заболеваний печени, включая жировую болезнь печени.

Исследование показало, что у любителей кофе риск неалкогольной жировой болезни печени на 23% ниже, а риск фиброза печени - на 32% ниже, чем у людей, которые не пьют кофе.

Польза чая для здоровья

Чай обладает уникальными полезными свойствами, в том числе способствует укреплению психического здоровья. Зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая, как доказано, обладает антистрессовыми и противотревожными свойствами.

В одном исследовании было обнаружено, что частое употребление зеленого чая было связано со снижением риска развития депрессивных симптомов на 34%.

Также было доказано, что регулярное употребление чая защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень "плохого" холестерина.

Другие новости о пользе чая

Недавно стало известно, что происходит со здоровьем костей, когда вы регулярно пьете чай. В частности, некоторые исследования показали, что кофеин не лучший друг для костей, но есть данные о том, что польза других биологически активных соединений в чае перевешивает любые недостатки, связанные с содержанием кофеина.

Вас также могут заинтересовать новости: