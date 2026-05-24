Как понять, что организму не хватает кальция: диетологи назвали 5 явных признаков

Кальций нужен не только костям и зубам.

Кальций – важный микроэлемент, который не просто укрепляет кости, но и поддерживает мышцы, нервы и настроение. Издание EatingWell перечислило симптомы дефицита этого микроэлемента и объяснило, как избежать этой проблемы.

"Кальций имеет решающее значение для поддержания прочности костей. Фактически 99% кальция в вашем организме содержится в костях и зубах", – говорит магистр наук, дипломированный врач, сертифицированный диетолог Рэйчел Аджмера.

Но, по ее словам, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Medicine Research, кальций – это не только кости. Он также помогает мышцам двигаться, сердцу – нормально биться, а крови – сворачиваться, когда это необходимо.

Если вы не удовлетворяете суточную потребность в кальции, организм начнет извлекать минерал непосредственно из скелета, чтобы поддерживать стабильный его уровень в крови, пишет издание. Поэтому нужно знать, как вовремя заметить дефицит кальция.

Издание назвало 5 признаков того, что ваш организм может не получать достаточно кальция.

1. Мышечные судороги и подергивания

Если вы регулярно испытываете внезапные мышечные судороги или непонятные подергивания в руке или ноге, причиной может быть низкий уровень кальция. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в National Library of Medicine.

"Когда уровень кальция слишком низкий, ваши нервы могут стать слишком чувствительными и слишком легко посылать сигналы, что приводит к непроизвольному напряжению или спазму мышц. Это может вызывать судороги, подергивания или покалывание", – говорит Аджмера.

2. Усталость и затуманенный мозг

Постоянное чувство вялости или проблемы с концентрацией внимания могут быть связаны с потреблением минералов. Кальций помогает облегчить связь между вашим мозгом и остальным телом.

По словам магистра наук, сертифицированного диетолога Уитни Стюарт, кальций участвует в высвобождении нейромедиаторов, и его низкий уровень может вызвать усталость и затуманенность сознания, что снижает ваш уровень энергии и ясность ума. Поэтому, если вам трудно сосредоточиться, несмотря на достаточный сон, эксперт советует обратить внимание на то, достаточно ли кальция в вашем рационе.

3. Сильно выраженные симптомы ПМС у женщин

Тяжелый предменструальный синдром может быть связан с недостатком кальция.

"Недостаточный уровень кальция связан с более тяжелым предменструальным синдромом, причем женщины сообщают о более сильных симптомах раздражительности, тревоги, депрессии и мышечной боли, когда они не потребляют достаточно кальция и витамина D", – говорит магистр наук, сертифицированный диетолог Хеннис Тунг.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Medicine and Life, подчеркнули, что недостаточное потребление кальция может нарушить регуляцию нейромедиаторов, в частности серотонина, которые необходимы для стабилизации настроения, из-за чего симптомы тревоги и депрессии могут обостряться.

4. Ослабление костей и зубов

Кости являются резервуаром кальция. Когда вы не потребляете достаточно этого минерала, организм начинает брать его из скелетной системы, чтобы поддерживать нормальный уровень элемента в крови. Длительное недостаточное потребление кальция приводит к снижению костной массы и повышенному риску остеопении или остеопороза, сообщила магистр наук, дипломированный врач, нутрициолог Аманда Ролл.

Как отметило издание, недостаточное потребление кальция также может поставить под угрозу здоровье зубов, в частности, может ослабнуть эмаль, в результате чего зубы станут более подверженными кариесу и другим стоматологическим проблемам. Поэтому, поддерживая достаточный уровень кальция, вы поддерживаете как костную систему, так и здоровье полости рта, подчеркнули в издании.

5. Ломкие ногти

Ломкость ногтей тоже может быть первым признаком недостаточного потребления кальция. Об этом также может свидетельствовать замедление роста ногтей.

"Интересно, что ногти являются уникальным показателем общего здоровья, поскольку они отражают как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на организм. Хотя кальций не является единственным фактором, определяющим прочность ногтей (липиды и кератин также играют значительную роль), его дефицит может усилить ломкость ногтей, особенно в сочетании с другими стрессовыми факторами, такими как старение, неправильное питание или воздействие окружающей среды", – отмечают в издании.

Как потреблять больше кальция

Чтобы поддержать здоровье костей и общее самочувствие, достаточно внести некоторые изменения в свой рацион. В статье объясняется, как это сделать.

Ешьте больше молочных продуктов – молока, йогуртов, творога. Они являются одними из самых концентрированных и легкоусвояемых источников пищевого кальция.

Если вы не употребляете молочные продукты, выбирайте пищу, обогащенную кальцием: хлопья на завтрак, фруктовые соки.

Употребляйте листовую зелень, например капусту кале, которая содержит много кальция.

Для правильного усвоения кальция употребляйте достаточное количество витамина D: пребывайте на солнце, ешьте жирную рыбу, яйца.

Добавляйте в блюда богатые кальцием семена чиа – ими можно посыпать овсянку, салаты, йогурт.

