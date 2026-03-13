Что поможет укрепить кости: названы 10 трав и специй, богатых кальцием

Некоторые и не подозревают, что источником кальция может быть специя.

Кальций необходим для формирования и поддержания прочности костей и зубов, свертывания крови, сокращения мышц, регулирования сердечного ритма и работы нервов. Когда мы говорим о продуктах, богатых этим полезным микроэлементом, о травах и специях вспоминаем в последнюю очередь. А между тем многие из них содержат кальций, пишет VerywellHealth в статье, содержание которой проверила диетолог Сюзанна Фишер.

Издание назвало 10 трав и специй, которые содержат больше всего кальция и помогут укрепить костную ткань.

1. Шалфей

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 1 столовая ложка (2 грамма) молотого шалфея содержит 33 миллиграмма кальция.

В статье говорится, что шалфей можно использовать в пище как приправу или ароматизатор. Им часто приправляют мясо, но его можно добавлять и в другие блюда.

2. Базилик

1 столовая ложка (4,5 грамма) молотого сушеного базилика содержит 101 мг кальция.

Базилик используют свежим или сушеным в блюдах. Он хорошо сочетается с помидорами, а также является одним из основных ингредиентов соуса песто.

3. Иван-чай

1 стакан (23 грамма) сырых листьев растения содержит 98,7 мг кальция.

Другие названия этого растения – знит узколистный, киприй узколистный.

Ее побеги используют так же, как и спаржу: в салатах, готовят на пару, маринуют или пассируют.

4. Тимьян

1 столовая ложка (4,3 г) сушеного молотого тимьяна содержит 81,3 мг кальция.

Тимьян употребляют с птицей, морепродуктами и другим мясом. Его также используют в заправках, соусах и маринадах. Обычно эту специю добавляют в соленые блюда, но также ее можно использовать для улучшения вкуса сладких продуктов.

5. Корица

В 1 столовой ложке (7,8 г) молотой корицы – 78 мг кальция.

Корицу можно добавлять не только в выпечку и десерты, но и для приготовления соленых блюд, таких как мясо, рагу, рис.

6. Тмин

В 1 столовой ложке (6 г) целых семян тмина – 55,9 мг кальция.

Тмин используется для приправы таких блюд, как рагу, супы, мясо, фалафель, рис и овощи.

7. Эстрагон

1 столовая ложка (4,8 грамма) сушеного молотого эстрагона содержит 54,7 мг кальция.

Эстрагон часто используют для блюд из курицы, рыбы и яиц. Его также добавляют в соусы.

8. Розмарин

1 столовая ложка (3,3 грамма) сушеного розмарина содержит 42,2 мг кальция.

Розмарин добавляют в жареные блюда и мясо. Его также можно использовать при приготовлении рагу, овощей, хлеба.

9. Черный перец

В 1 столовой ложке (6,9 грамма) молотого черного перца – 30,6 мг кальция.

Черный перец широко используется как приправа и специя. Его можно добавлять в маринады, супы, соусы.

10. Орегано

В 1 чайной ложке (1,8 г) сушеного молотого орегано – 28,8 мг кальция, утверждает Министерство сельского хозяйства США.

Орегано – универсальная специя, которую обычно используют в соусах на основе томатов и в блюдах на основе оливкового масла. Его также можно добавлять в винегреты, мясо, овощи.

Почему кальций важен

Кальций помогает обеспечить структуру и прочность костей и зубов. По информации Национального института здравоохранения США, он также играет определенную роль в движении и функционировании мышц, передаче сигналов по нервам между мозгом и частями тела. Этот микроэлемент помогает кровеносным сосудам перекачивать кровь, участвует в регулировании работы сердца, свертывании крови.

В статье отмечается, что важно также получать достаточное количество витамина D, чтобы помочь организму усваивать кальций.

В то же время избыток кальция также может быть проблемой. Поэтому рекомендуется не превышать верхний предел потребления кальция (от 2000 до 2500 мг в день с пищей и добавками)

Ранее УНИАН писал, что после 50 лет укрепить кости поможет творог. Отмечалось, что в этом возрасте плотность костной ткани уменьшается быстрее, чем восстанавливается, и это увеличивает риск развития остеопении или остеопороза (потери плотности костной ткани, что увеличивает риск переломов). Поэтому для здоровья костей нужно употреблять продукты, содержащие кальций, витамин D, магний, витамин K, а также белок. Таким как раз и является творог.

