Сколько молочных продуктов нужно есть для здоровья костей: диетолог дала четкий ответ

Она рекомендовала взрослым съедать три порции молочных продуктов в день.

Молоко, йогурт, сыр и творог помогают поддерживать здоровье костей на протяжении всей жзни человека благодаря высокому содержанию кальция, белка и витамина D.

Диетолог Эми Браунштейн рассказала, сколько молочных продуктов нужно есть ежедневно, чтобы снизить риск переломов и остеопороза, пишет Verywellhealth. Она рекомендовала взрослым съедать три порции молочных продуктов в день. Под одной порцией подразумевается примерно стакан молока, йогурта или творога либо один ломтик сыра.

По словам диетолога, именно такое количество помогает поддерживать минеральную плотность костной ткани и снижает риск возрастной потери костной массы. При этом исследования показали, что даже одна порция молочных продуктов в день может быть полезной. В частности, у женщин она снижает риск переломов примерно на 5%.

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Эксперт объяснила, что молочные продукты содержат сразу несколько важных для костей веществ. В первую очередь это кальций, который необходим для минерализации костной ткани. Кроме того, как доказали исследования, они богаты магнием, поддерживающим минеральный баланс, фосфором, участвующим в формировании костей, белком, который способствует росту и восстановлению костной ткани, а также витамином D, улучшающим усвоение кальция. А белок в молочных продуктах влияет на долгосрочное здоровье костей, поддерживая их формирование и рост, выяснили исследования.

По словам специалиста, значение имеет не только состав молочных продуктов, но и их структура, известная как молочная матрица. Она влияет на то, как организм переваривает и усваивает питательные вещества, благодаря чему их польза для здоровья может быть выше.

Чтобы без труда съедать рекомендуемое количество молочных продуктов, диетолог посоветовала добавлять молоко в каши и смузи, использовать греческий йогурт вместо сметаны, включать сыр в блюда из яиц и салаты, а также выпивать стакан молока во время еды.

Эксперт подчеркнула, что регулярное употребление молочных продуктов в любом возрасте помогает сохранить прочность костей, а в пожилом возрасте снижает вероятность развития остеопороза и связанных с ним переломов.

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Также стали известны 7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в сыре. Диетологи подчеркивали, что достаточное потребление кальция особенно важно для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза и нормальной работы мышц и нервной системы.

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