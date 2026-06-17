10 неожиданных продуктов с высоким содержанием кальция

Кальций – это важный минерал, который поддерживает прочность костей и зубов, мышечные сокращения, передачу нервных сигналов и свертывание крови.

Многие считают, что лучшими источниками кальция являются молоко, сыр и йогурт. Но этот важный для здоровья костей минерал содержится и в ряде других продуктов, о которых знают далеко не все.

Взрослому человеку нужно от 1000 до 1200 мг кальция в сутки. При этом восполнить потребность можно не только за счет молочных продуктов, пишет Verywellhealth.

Черная патока

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Настоящим рекордсменом по содержанию кальция оказалась черная патока. Всего 2 ст. л продукта содержат около 400 мг минерала. Ее можно добавлять в выпечку, смузи, соусы или использовать в качестве глазури для овощей.

Тахини

Согласно исследованиям, кунжутная паста тахини содержит около 125 мг кальция в 2 ст. л. Чаще всего ее используют для приготовления хумуса, однако продукт также подходит для заправок, соусов и даже десертов.

Мак

1 ст. л мака обеспечивает организм примерно 127 мг кальция. Его можно добавлять в выпечку, каши, йогурты или домашние энергетические батончики.

Белая фасоль

Стакан белой фасоли содержит около 200 мг кальция. Кроме того, она богата растительным белком и клетчаткой. Фасоль можно добавлять в супы, салаты, пасту и овощные котлеты.

Амарант

Этот древний псевдозлак содержит около 116 мг кальция на стакан приготовленного продукта, установили исследования. Амарант используют как альтернативу рису, добавляют в каши или подают в качестве гарнира.

Листовая капуста

Одним из лучших растительных источников кальция считается листовая капуста. В одном стакане приготовленного продукта содержится около 327 мг минерала. Ее можно тушить, обжаривать или добавлять в супы.

Тофу

Исследования говорят, что особенно богат кальцием тофу, приготовленный с использованием сульфата кальция. Половина стакана такого продукта содержит до 860 мг кальция - почти суточную норму для взрослого человека.

Тофу подходит для жарки, запекания, приготовления карри, салатов и даже десертов.

Сушеный инжир

Пять плодов сушеного инжира содержат около 70 мг кальция. Этот продукт отлично сочетается с орехами, кашами и свежими салатами.

Окра

В одном стакане приготовленной окры содержится примерно 120 мг кальция. Овощ широко используется в азиатской и американской кухне, а также служит натуральным загустителем для супов и рагу.

Бок-чой

Китайская капуста бок-чой содержит около 95 мг кальция на стакан свежего продукта. Ее часто добавляют в блюда азиатской кухни, супы, рамен и овощные гарниры.

Почему кальций так важен

Диетологи отметили, что кальций необходим не только для крепких костей и зубов. Минерал участвует в работе сердца, сокращении мышц, передаче нервных импульсов и поддержании общего здоровья организма.

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