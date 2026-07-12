Как начать пить больше воды: диетологи назвали 5 ежедневных привычек

Диетологи рассказали, как легко выпивать ежедневную норму воды и улучшить самочувствие.

Вода играет ключевую роль в работе организма, однако многие не выпивают рекомендованную суточную норму.

Диетологи поделились советами, которые помогут сделать употребление воды ежедневной привычкой, пишет Bhg. По словам диетолога Энди Ли Гонсалес, большинству взрослых рекомендуется употреблять около 8–12 стаканов жидкости в день.

Всегда носите с собой бутылку с водой

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Диетолог Кэролайн Пассеррелло посоветовала выбрать многоразовую бутылку, которая нравится по цвету или дизайну. По ее словам, это повышает вероятность того, что человек будет чаще делать небольшие глотки в течение дня.

В свою очередь диетолог Джейми Мок рекомендовала отдавать предпочтение многоразовым бутылкам из нержавеющей стали или стекла вместо одноразовых пластиковых бутылок.

Привяжите новую привычку к уже существующим

Эксперты посоветовали пить воду во время привычных ежедневных действий: после чистки зубов, во время приготовления кофе, ожидания в очереди или проверки сообщений. Такой подход помогает поддерживать водный баланс без дополнительных усилий.

Разнообразьте напитки

Если обычная вода быстро надоедает, специалисты рекомендуют попробовать газированную или ароматизированную воду без сахара, а также нежирный бульон. При этом Гонсалес отметила, что чай и кофе также учитываются в общем количестве потребляемой жидкости.

Используйте напоминания

Установленные на телефоне напоминания помогут не забывать регулярно пить воду. По словам экспертов, даже такое действие может стать эффективным способом поддерживать необходимый уровень жидкости в организме в течение дня.

Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием воды

Диетологи посоветовали чаще есть продукты, богатые водой, среди которых дыня, огурцы, арбуз, ягоды и йогурт. Кроме того, достаточное количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов также способствует поддержанию водного баланса.

Специалисты отметили, что поддержание достаточного уровня гидратации важно не только для физического здоровья, но и для нормальной работы мозга, хорошего самочувствия и общего уровня энергии.

Другие новости об употреблении воды

Ранее УНИАН сообщал, что врач сказала, что в жару лучше пить не воду. Большинство людей об этом напитке даже не подумало бы.

Кроме того, диетологи ответили, есть ли реальная польза от питья воды из медной кружки. Они отметили, что использование медных сосудов для хранения воды имеет многовековую историю и ответили, эффективны ли они сейчас.

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