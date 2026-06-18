7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в сыре

Достаточное потребление кальция особенно важно для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза и нормальной работы мышц и нервной системы.

Сыр считается одним из лучших источников кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. Однако есть ряд продуктов, которые содержат еще больше этого важного минерала на порцию.

Большинству взрослых требуется около 1000 мг кальция в день. Для сравнения, один стандартный ломтик сыра весом 28 граммов содержит около 155 мг кальция, что составляет примерно 15% суточной нормы, установили исследования, передает Verywellhealth.

Диетологи назвали 7 продуктов, которые способны обеспечить организм еще большим количеством кальция.

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Йогурт

Первое место занял натуральный обезжиренный йогурт. В одной порции весом 227 граммов содержится около 415 мг кальция, что покрывает почти 40% суточной потребности взрослого человека, говорится в исследованиях.

Диетологи посоветовали есть йогурт отдельно, добавлять его в смузи или использовать в качестве ингредиента для различных блюд.

Сардины

Порция сардин весом 85 граммов содержит около 325 мг кальция. Кроме того, эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов. Особенно ценными сардины становятся благодаря съедобным костям, в которых сосредоточена значительная часть кальция.

Обогащенный апельсиновый сок

Многие производители обогащают апельсиновый сок кальцием. В результате один стакан такого напитка может содержать около 349 мг минерала.

При этом обычный апельсиновый сок без добавок обеспечивает организм значительно меньшим количеством кальция.

Молоко

Стакан обезжиренного молока содержит около 299 мг кальция, что соответствует почти четверти рекомендуемой суточной нормы. Немного меньше кальция содержится в цельном молоке, однако оно также остается важным продуктом для поддержания здоровья костей.

Растительное молоко

Обогащенные кальцием напитки на основе сои, овса или миндаля зачастую содержат столько же кальция, сколько и обычное молоко. Эксперты рекомендовали внимательно изучать упаковку и выбирать продукты с дополнительным содержанием этого минерала.

Тофу

Твердый тофу, приготовленный с использованием сульфата кальция, содержит около 253 мг кальция в половине стакана продукта. Это делает его особенно ценным вариантом для веганов и людей, которые не употребляют молочные продукты.

Консервированный лосось

Исследования установили, что порция консервированного лосося с костями весом около 85 граммов содержит 181 мг кальция. Диетологи подчеркнули, что именно кости обеспечивают высокое содержание минерала. В обычном филе лосося кальция значительно меньше.

Какие еще продукты богаты кальцием

Помимо лидеров рейтинга, увеличить потребление кальция помогают творог, соевые бобы, обогащенные хлопья для завтрака, шпинат, капуста кале и ботва репы.

Эксперты напомнили, что достаточное потребление кальция особенно важно для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза и нормальной работы мышц и нервной системы. Для достижения суточной нормы рекомендуется сочетать несколько источников кальция в ежедневном рационе.

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