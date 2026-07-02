Кальций и витамин D не защищают от переломов: врач рассказала, что на самом деле помогает

Учёные выяснили, что эти добавки не обязательно принимать всем, кто хочет иметь крепкие кости.

Миллионы взрослых людей принимают добавки с кальцием и витамином D, чтобы с возрастом сохранялась прочность костей. И их логика понятна: кальций необходим для здоровья костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать этот элемент, пишет Verywell Health.

Однако новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, свидетельствует, что эти добавки могут быть не такими эффективными, как считают многие люди. Исследователи выяснили, что для большинства здоровых взрослых людей добавки кальция и витамина D практически не приносят пользы в профилактике падений и переломов.

Ученые проанализировали данные 69 рандомизированных контролируемых исследований с участием почти 154 тысяч взрослых людей. Они изучали, снижают ли кальций, витамин D или их сочетание риск падений и переломов у здоровых взрослых.

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Результаты показали, что ни витамин D, ни кальций по отдельности не снижали риск переломов или падений. Сочетание этих двух добавок также продемонстрировало лишь незначительное снижение риска переломов, однако этот эффект оказался недостаточно существенным, чтобы считаться клинически значимым для большинства людей.

Большинство участников исследований жили самостоятельно и не входили в группу высокого риска переломов или падений. Результаты оставались неизменными даже после того, как исследователи учли такие факторы, как возраст, пол, перенесенные ранее переломы, перенесенные ранее падения и количество кальция в рационе.

В итоге ученые пришли к выводу, что имеющиеся данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция или витамина D для профилактики падений и переломов у большинства взрослых людей.

Означает ли это, что не нужно принимать витамин D или кальций

Врач Ннеома Опараджи, имеющая сертификат по медицине образа жизни и лечению ожирения, рассказала, что хотя результаты исследования свидетельствуют о незначительной пользе этих добавок, это не означает, что их следует полностью прекратить принимать.

"Главный вывод заключается не в том, что все взрослые должны прекратить принимать кальций или витамин D", – отметила Опараджи.

По её словам, результаты исследования показывают, что индивидуальный подход к здоровью костей более эффективен, чем универсальные рекомендации.

"У многих участников не было дефицита, а дополнительный прием не означает автоматически лучший результат. На риск переломов влияют не только питательные вещества, но и сила мышц, физическая активность и риск падения", – пояснила врач.

Как отметило издание, эти выводы согласуются с предыдущими результатами, которые также показывали, что добавки витамина D и кальция приносят незначительную пользу в профилактике падений и переломов среди в целом здоровых пожилых людей, живущих самостоятельно. Речь идет, в частности, об исследовании, опубликованном на платформе JAMA.

Для кого все же полезны добавки витамина D и кальция

В то же время, как отмечается в статье, некоторым категориям людей такие добавки все же могут быть полезны. Это касается людей, страдающих дефицитом витамина D, остеопорозом, недостаточно пребывающих на солнце, имеющих переломы в анамнезе, длительно или часто принимающих пероральные стероидные препараты.

"Если вы относитесь к одной из этих групп и задумываетесь о том, чтобы начать или прекратить прием добавок, сначала стоит проконсультироваться с врачом. Он оценит ваши факторы риска и определит, нужны ли вам обследования, изменения в питании, медикаментозное лечение или добавки", – пояснило издание.

Эффективные способы предотвращения переломов

Эксперты подчеркнули, что для поддержания здоровья костей необходим комплексный подход, а не только прием добавок.

"Крепкие кости формируются благодаря двигательной активности, правильному питанию и снижению рисков, а не только благодаря приему добавок. Я рекомендую своим пациентам сосредоточиться прежде всего на базовых вещах", – сказала Опараджи.

К таким основам, по её словам, относятся:

силовые тренировки : упражнения с отягощениями или с собственным весом помогают наращивать мышечную массу, улучшают равновесие и поддерживают прочность костей;

: упражнения с отягощениями или с собственным весом помогают наращивать мышечную массу, улучшают равновесие и поддерживают прочность костей; удобная обувь : обувь, которая хорошо сидит на ноге, имеет надежную подошву и достаточную поддержку, помогает снизить риск поскользнуться или потерять равновесие;

: обувь, которая хорошо сидит на ноге, имеет надежную подошву и достаточную поддержку, помогает снизить риск поскользнуться или потерять равновесие; пересмотр назначенных лекарств: некоторые лекарства могут повышать риск падений в качестве побочного эффекта; стоит попросить врача или фармацевта пересмотреть ваши препараты;

некоторые лекарства могут повышать риск падений в качестве побочного эффекта; стоит попросить врача или фармацевта пересмотреть ваши препараты; проверка зрения: по данным Национального института старения, плохое зрение является одним из главных факторов риска падений, поэтому регулярные осмотры глаз помогают своевременно выявить проблемы;

по данным Национального института старения, плохое зрение является одним из главных факторов риска падений, поэтому регулярные осмотры глаз помогают своевременно выявить проблемы; сбалансированное питание: рацион, богатый белком, продуктами с высоким содержанием кальция, а также витамином K, магнием и калием, способствует здоровью костей и мышц в целом.

Ранее УНИАН писал о том, что нужно есть для укрепления костей. Отмечалось, что лучше всего этому способствует диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов. Также важно обращать внимание на определенные питательные вещества в продуктах – они должны быть богаты кальцием, витамином D, магнием, фосфором, витамином K, белком и полифенолами.

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