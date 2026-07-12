7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в молоке

При выборе овощей важно учитывать не только количество кальция в составе, но и то, насколько хорошо он усваивается.

Молоко считается одним из самых главных источников кальция, однако получить этот важный минерал можно и из овощей.

Диетологи назвали 7 растительных продуктов, которые стоит добавить в рацион тем, кто не любит молочные продукты или хочет разнообразить питание, пишет Verywellhealth. Однако при выборе овощей важно учитывать не только количество кальция в составе, но и то, насколько хорошо он усваивается, установили исследования.

1. Китайская капуста

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Она считается одним из лучших овощных источников кальция. В одной чашке приготовленной китайской капусты содержится около 158 мг кальция, а из этого овоща минерал хорошо усваивается организмом.

Специалисты отметили, что по количеству усвоенного кальция порция єтой капусты сопоставима со стаканом молока.

2. Капуста кале

В приготовленной капусте кале содержится около 177 мг кальция на чашку. При этом минерал из нее усваивается лучше, чем из некоторых других овощей.

3. Листья репы

Листья репы содержат примерно 197 мг кальция в приготовленном виде. Кроме того, как выяснили исследования, они богаты витамином К, который также играет важную роль в поддержании здоровья костей.

Еще одно преимущество этого овоща - низкое содержание оксалатов, веществ, которые могут мешать усвоению кальция.

4. Листья горчицы

Этот овощ содержит около 165 мг кальция на чашку в приготовленном виде. Как и листья репы, он богат витамином К и содержит мало оксалатов, поэтому кальций из него хорошо усваивается.

5. Брокколи

В приготовленной брокколи содержится около 62 мг кальция на чашку. Хотя этого меньше, чем в некоторых листовых овощах, брокколи остается полезным дополнением к рациону благодаря хорошей усвояемости минералов и высокому содержанию других питательных веществ.

6. Листовая капуста

Листовая капуста является одним из самых богатых кальцием овощей. В одной чашке приготовленного продукта содержится около 324 мг кальция.

Несмотря на наличие оксалатов, их количество значительно ниже, чем в шпинате, поэтому организм способен получить больше полезного минерала, выяснили исследования.

7. Шпинат

Шпинат содержит около 245 мг кальция в приготовленном виде, однако этот овощ не является самым эффективным источником минерала. Причина – высокое содержание оксалатов, которые значительно снижают усвоение кальция.

Эксперты отметили, что организм получает лишь небольшую часть кальция из шпината по сравнению с капустой кале или молочными продуктами.

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