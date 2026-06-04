Названы 4 распространенных овоща, в которых клетчатки еще больше, чем в брокколи

Взрослым требуется около 28 граммов клетчатки в день.

Овощи, в том числе и брокколи, являются хорошим источником клетчатки. В чашке сырой брокколи – 2,28 грамма клетчатки, что составляет около 8% от суточной нормы. Между тем другие овощи содержат еще больше клетчатки. Об этом пишет Health в статье, содержание которой проверила диетолог Кирра Браун.

Речь идет о таких распространенных овощах, как зеленый горошек, артишоки, сладкий картофель, брюссельская капуста. В то же время существуют овощи с еще большим содержанием клетчатки, однако они менее распространены. Это, например, хикама, бамия, пастернак.

Издание отдельно рассказало о каждом из 4 распространенных овощей с большим содержанием клетчатки.

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1. Зеленый горошек

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в одном стакане сырого зеленого горошка содержится 8,26 грамма клетчатки, или 29,5% от суточной нормы

Также National CACFP Association рекомендует зеленый горошек наряду с другими бобовыми – нутом, чечевицей, фасолью – как прекрасный источник белка.

"Эти группы продуктов могут быть отличной диетической альтернативой источникам животного белка и могут быть весьма полезны для веганов или вегетарианцев", – говорится в статье.

В издании добавили, что бобовые также обычно богаты фолатом, железом, калием, цинком, магнием. К тому же они не содержат глютена, холестерина и имеют низкое содержание натрия.

2. Артишоки

Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, содержание клетчатки в 1 сыром артишоке среднего размера составляет 6,91 г, или 24,7% от суточной нормы.

Артишоки происходят из западного Средиземноморья, в частности из Испании, Италии и Франции. Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Applied Sciences, они содержат самый высокий уровень антиоксидантов среди всех овощей.

Также этот продукт является хорошим источником витамина С. Исследования показывают, что они могут обладать противовоспалительным действием, защищать печень от заболеваний, а также поддерживать метаболизм и здоровье сердца.

3. Сладкий картофель

В одном среднем сладком картофеле – примерно 3,76 г клетчатки, или 13,4% от суточной нормы. Отмечается, что все ее сорта богаты питательными веществами, в частности каротиноидами и фенольными кислотами. В ней также много флавоноидов, антоцианов, витаминов A, B6, C и E, фосфора, калия, меди.

4. Брюссельская капуста

В одном стакане сырой брюссельской капусты – 3,34 г клетчатки, или 11,9% от суточной нормы.

Независимо от того, запекаете ли вы ее, варите, готовите на гриле, пассируете или употребляете в сыром виде, вы получаете значительное количество питательных веществ.

В издании сообщили, что брюссельская капуста богата витамином С, серосодержащими соединениями, которые называются глюкозинолатами. Последние, согласно исследованиям, способствуют снижению риска сердечных заболеваний.

Менее распространенные овощи с высоким содержанием клетчатки

Существуют и другие, менее популярные овощи, в которых клетчатки больше, чем в брокколи.

Пастернак. 1 стакан этого корнеплода, похожего на морковь, содержит 6,52 грамма клетчатки, что составляет 23,3% от суточной нормы.

Хикама, или ямбиан. Происходит из Мексики. Порция размером в 1 стакан содержит около 6,37 грамма клетчатки, или 22,75% от суточной нормы.

Ямс. Этот крахмалистый клубневидный корнеплод является универсальным продуктом питания африканской, азиатской и карибской кухонь. Одна чашка сырого ямса содержит около 6,15 грамма клетчатки, что составляет около 22% от суточной нормы.

Колраби. Этот крестоцветный овощ принадлежит к тому же семейству, что и брокколи, кале и брюссельская капуста. В 1 чашке – 4,86 грамма клетчатки, или примерно 17,4% от суточной нормы.

Окра. Овощ, имеющий африканское происхождение, но культивируемый и в других частях мира, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чашка сырой окры содержит около 3,2 грамма клетчатки, что составляет 11,4% от суточной нормы.

Ранее УНИАН писал о фрукте, в котором клетчатки гораздо больше, чем в авокадо. Речь идет о маракуйе – настоящей "бомбе" питательных веществ. Особенно много в ней клетчатки. Для сравнения: яблоко содержит около 2,4 г пищевых волокон на 100 граммов, такая же порция банана содержит 2,6 г клетчатки, а авокадо – 6,8 г. А 100 граммов маракуйи содержат целых 10,4 г клетчатки.

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