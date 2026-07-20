Две ложки в день – и кишечник очищен: диетологи назвали способ избавиться от метеоризма

Достаточно добавить небольшую порцию продукта в йогурт, коктейль или тесто для блинов.

Простые овсяные отруби могут помочь работе кишечника, дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит между приемами пищи, пишет wp.kuchnia.

Овсяные отруби – это преимущественно внешняя оболочка зерна овса, в которой сосредоточено наибольшее количество клетчатки, минералов и других полезных веществ. По словам диетологов, в отличие от обычных хлопьев, отруби мельче, быстрее впитывают жидкость и легко загущают любое блюдо.

Клетчатка увеличивает объем пищи в желудке и помогает регулировать ритм стула. Именно поэтому отруби иногда сравнивают с метлой или пылесосом для кишечника – хотя на самом деле они ничего не "вычищают", а лишь поддерживают естественную работу пищеварительной системы.

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Часть клетчатки овса растворяется в воде и превращается в гелеобразную массу, которая к тому же становится пищей для полезных кишечных бактерий. Как отмечается, в составе отрубей содержатся бета-глюканы – вещества, способные поддерживать нормальный уровень холестерина и сглаживать скачки сахара в крови после еды.

Диетологи предупреждают: добавляя отруби в рацион, обязательно нужно пить больше жидкости. Без достаточного увлажнения повышенная доза клетчатки может не облегчить, а наоборот – усилить запоры, вздутие живота и боли в животе. Специалисты советуют начинать с одной ложки в день, а уже через несколько дней довести дозу до двух.

Действительно ли отруби убирают живот

Сами по себе отруби не сжигают жир и не действуют точечно на область живота. Однако они могут помочь в снижении веса в целом, ведь, связываясь с жидкостью, увеличиваются в объеме и позволяют дольше не чувствовать голода. Благодаря этому многим людям проще не перекусывать между основными приемами пищи.

Более регулярные испражнения также могут уменьшить ощущение тяжести и напряжения в животе, поэтому фигура может выглядеть более подтянутой – но это не означает реальной потери жировой ткани. Чтобы действительно уменьшить объем талии, все равно необходимы дефицит калорий, регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Имеет значение и то, с чем сочетать продукт. Две ложки отрубей в натуральном йогурте или кефире – разумный выбор. А вот те же две ложки, добавленные в сладкий десерт с сахаром, сиропом и шоколадом, автоматически не превратят его в диетическое блюдо, говорят эксперты.

Как правильно употреблять овсяные отруби

Проще всего – добавить одну-две ложки в йогурт, кефир, овсянку или смузи. После смешивания стоит дать им несколько минут настояться, чтобы они набухли и стали мягче. Также отруби можно добавлять в тесто для оладий, блинов, маффинов или домашнего хлеба.

Они подойдут и в качестве добавки к овощным или мясным котлетам: впитывают влагу, помогают скрепить массу и повышают содержание клетчатки в блюде.

Ранее УНИАН писал, что распространенное мнение о том, будто мышцы весят больше, чем жир, на самом деле является мифом – килограмм мышц и килограмм жира весят одинаково. Эксперты также пояснили, что нарастить мышцы, одновременно теряя жир, вполне возможно – этот процесс называют рекомпозицией тела, и вес при этом может оставаться почти неизменным, хотя фигура становится более стройной.

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