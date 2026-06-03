Несмотря на внешнее сходство, брокколи и цветная капуста отличаются рядом свойств.

Иногда кажется, что раз овощи похожи с виду, то и их влияние на организм также должно быть примерно одинаковым. Например, брокколи и цветная капуста - разница между которыми на первый взгляд заключается лишь в цвете и вкусе. Но хотя они и впрямь относятся к тому же семейству, каждый имеет свои особенности и преимущества.

О том, какая капуста полезнее - брокколи или цветная, чем они отличаются и в каких количествах их можно есть, пишут эксперты из Verywell Health.

Что полезнее - брокколи или цветная капуста

Сперва важно уточнить, что однозначного "победителя" в этом сравнении не будет, поскольку оба овоща обладают высокой питательной ценностью и полезны при регулярном употреблении. Но все же между ними есть и ряд отличий.

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Так, например, брокколи, по данным USDA, содержит больше витаминов С и К, а также несколько больше белка и кальция. Цветная капуста, в свою очередь, отличается меньшей калорийностью и содержит меньше углеводов, поэтому часто используется в низкоуглеводных диетах.

Брокколи - польза в одной порции

Главным преимуществом брокколи считается высокое содержание витамина С, необходимого для иммунитета, восстановления тканей и выработки коллагена.

Кроме того, этот овощ богат витамином К, который играет важную роль в поддержании прочности костей и нормальной свертываемости крови. Более того, брокколи содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые положительно влияют на здоровье глаз и снижают риск возрастных изменений зрения.

Цветная капуста - польза в одной порции

Цветная капуста обладает многими схожими свойствами. Она обеспечивает организм клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет, здоровье сердца и пищеварительной системы. Однако ее главное преимущество – низкое содержание углеводов.

Благодаря этому цветная капуста часто используется вместо риса, картофеля и других более калорийных гарниров.

Что лучше влияет на организм - брокколи или цветная капуста

Несмотря на различия, оба овоща имеют много общего. Они относятся к одному ботаническому семейству и содержат особые серосодержащие вещества – глюкозинолаты.

Согласно исследованию из журнала Frontiers, в процессе переваривания эти вещества превращаются в биологически активные соединения, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами и поддерживать общее здоровье.

Также, по данным исследования Национального института раковых заболеваний США, регулярное употребление крестоцветных овощей связано со снижением риска развития некоторых хронических заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые нарушения.

Сколько можно есть брокколи и цветной капусты

Специалисты рекомендуют взрослым ежедневно употреблять около 400–500 г овощей. Порцией брокколи или цветной капусты обычно считается примерно 100 г в сыром виде или около 80 г после приготовления. При этом лучшим решением будет не выбирать между двумя овощами, а регулярно включать в рацион оба.

Если после употребления сырой брокколи или цветной капусты возникает вздутие живота, стоит уменьшить порцию или слегка подвергать овощи тепловой обработке. В то же время людям, принимающим препараты для разжижения крови, рекомендуется учитывать высокое содержание витамина К в брокколи и при необходимости консультироваться с врачом.

В итоге понимание того, что полезнее - цветная капуста или брокколи, а также чем именно они отличаются друг от друга, помогает более осознанно подходить к составлению рациона и разнообразить ежедневное питание.

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