Одна детская привычка может привести к повышенному давлению в зрелом возрасте: новое открытие ученых

Чрезмерное количество соли может вызывать гипертонию. Но не только она.

Гипертония, или высокое кровяное давление, – распространенный фактор риска сердечных заболеваний и инсульта. Эта проблема затрагивает примерно половину взрослого населения. К тому же все чаще гипертонию диагностируют у детей и подростков. В то же время существуют способы снизить вероятность развития этого состояния, пишет EatingWell в статье, содержание которой проверила диетолог и дипломированный врач Джессика Болл.

Как отмечается, чаще всего для снижения риска появления высокого давления рекомендуют уменьшить потребление натрия. Но существует и менее известный потенциальный фактор риска гипертонии – фруктоза. Речь идет о сладких напитках, в частности соках, которые часто употребляют еще в детском возрасте.

"Фруктоза – это вид простого сахара, который естественным образом содержится в цельных фруктах, фруктовых соках и меде. Но ее также можно производить и добавлять в другие продукты, включая подслащенные сахаром напитки, такие как газированные напитки, фруктовые соки и спортивные напитки, а также в йогурт, завтраков, хлебобулочных изделий и фруктовых упаковок", – говорится в статье.

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Согласно исследованию, опубликованному в Aha Journals, чрезмерное потребление фруктозы, особенно из жидких источников, метаболизируется в печени и может привести к увеличению выработки мочевой кислоты. В свою очередь, повышенный уровень мочевой кислоты может повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, влияя на их функцию и способствуя повышению артериального давления. Кроме того, чрезмерное потребление фруктозы стимулирует печень к увеличению выработки триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности. Такое сочетание высокого уровня триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности, в дополнение к гипертонии, еще больше увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Как проводилось исследование

Исследование состояло из двух фаз: первая началась в 1996 году и охватила почти 17 000 детей из США в возрасте от 9 до 14 лет, а вторая началась в 2004 году и охватила около 11 000 детей из США в возрасте от 9 до 16 лет на момент начала исследования. Две фазы набора участников были объединены в 2013 году, и общее количество участников когорты составило почти 26 000 человек. За ними наблюдали в течение 25 лет.

С 1996 по 2001 год участники ежегодно заполняли анкеты, а затем каждые два-четыре года сообщали о своем рационе, антропометрических показателях (рост и вес), образе жизни и состоянии здоровья.

Что касается рациона, исследователей особенно интересовало, сколько участники потребляли подслащенных сахаром напитков (ПН), фруктовых соков и цельных фруктов. К СН относились газированные напитки, фруктовые напитки (такие как пунши и холодный чай) и спортивные напитки. Фруктовые соки определялись как апельсиновый сок, яблочный сок или другие 100% фруктовые соки. К цельным фруктам относились яблоки, апельсины, бананы, манго, виноград, груши, дыни, клубника и персики.

С 2010 по 2021 год участников опрашивали о наличии диагноза гипертонии и о годе его постановки. В течение периода исследования 1625 участников (чуть более 6%) сообщили о диагнозе гипертонии.

Что показало исследование

Исследователи провели статистический анализ и учли определенные потенциальные факторы, влияющие на результаты, в частности потребление красного и переработанного мяса, фруктов, овощей и цельного зерна, а также физическую активность, время, проведенное перед экраном, и продолжительность сна. Все эти факторы могут повлиять на результаты.

Сначала, после корректировки с учетом образа жизни и рациона питания, общие эквиваленты фруктозы не коррелировали с повышенным риском гипертонии. Однако когда исследователи учли источник и количество фруктозы, картина изменилась.

Более высокое потребление фруктозы было существенно связано с повышенным риском гипертонии. По сравнению с контрольной группой (менее трёх порций в неделю) у лиц с самой высокой категорией потребления ПН (две и более порций в день) наблюдался более высокий риск развития гипертонии. Употребление одной порции ПН в день было связано с повышенным риском гипертонии на 14%. Каждая ежедневная порция газированной воды и спортивных напитков была связана с повышенным риском гипертонии на 23% и 36% соответственно.

Более высокое потребление фруктового сока было связано с более высоким риском гипертонии. Лица с самым высоким уровнем потребления фруктового сока (1,5 или более порций в день) также имели самый высокий риск развития гипертонии.

Употребление фруктов не повышало риск гипертонии. Более высокое потребление цельных фруктов (1,5 или более порций в день) по сравнению с контрольной группой (менее одной порции в неделю) не было связано с риском гипертонии. Даже когда исследователи разделили фрукты на фрукты умеренного и тропического поясов, связи с риском гипертонии обнаружено не было.

Затем исследователи рассмотрели, что произойдет, если участники заменят определенные продукты другими.

Замена одной порции подслащенных сахаром напитков в день на одну порцию цельных фруктов, молока или воды в день показала снижение риска гипертонии на 22%, 13% и 9% соответственно.

Замена одной порции фруктового сока в день на одну порцию цельных фруктов в день показала снижение риска гипертонии на 19%.

Не было выявлено связи с гипертонией при замене подслащенных сахаром напитков фруктовым соком или замене фруктового сока молоком или водой.

Как это относится к реальной жизни

Напитки, подслащенные сахаром, все чаще обвиняют в негативных последствиях для здоровья, включая последствия для здоровья сердца, инсулинорезистентности и здоровья полости рта. В частности, на это указывают результаты других исследований, опубликованных в The American Journal of Medicine и JAMA Otolaryngol Head Neck Surg Published Online.

Как упоминалось выше, когда фруктоза расщепляется в печени, это вызывает ряд эффектов, которые могут увеличить риск развития высокого кровяного давления.

Один из выводов, который можно сделать из исследований, заключается в том, что добавленный сахар, в частности тот, который содержится в подслащенных напитках, которыми любят злоупотреблять даже дети, может быть не слишком полезным дополнением к вашему ежедневному рациону. Но натуральных сахаров, содержащихся во фруктах, бояться не стоит, отмечается в статье.

"А если вы выберете цельные фрукты вместо газированной воды, когда захотите чего-то сладкого, вы добавите организму ценные питательные вещества, которые будут поддерживать здоровье вашего тела и мозга", – пояснило издание.

Также в статье советуют постепенно избавиться от привычки есть конфеты. Для этого нужно с каждым днем сокращать их употребление, заменяя порцию цельными фруктами, молоком, водой, чтобы в конечном итоге вообще избавиться от привычки есть продукты, содержащие добавленный сахар.

"Если вас удивляет, что рекомендуется коровье молоко, то это потому, что оно содержит питательные вещества, полезные для кровяного давления, включая кальций, калий и биоактивные пептиды", – пишут авторы.

Ранее УНИАН писал о том, чего не стоит делать после 17:00, если у вас высокое артериальное давление. Речь шла о том, что необходимо избавиться от привычки принимать нестероидные противовоспалительные средства, которые помогают уменьшить боль, перестать употреблять блюда с высоким содержанием соли, проводить много времени перед экраном. Также нельзя употреблять алкоголь и большое количество сладкого.

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