Какой сок пить для здоровья глаз, сердца и костей: диетологи дали ответ

Кроме того, эксперты рассказали, что лучше – сок или цельный продукт, из которого его получают.

Соки из овощей и зелени обладают рядом преимуществ для здоровья. Особенно они ценны для тех, кто по определенным причинам не может употреблять много овощей и зелени. Об этом пишет Prevention.

По словам дипломированного диетолога, сторонницы растительного питания Кэтрин Перес, морковный сок содержит большое количество калия, витамина C, бета-каротина и других важных питательных веществ. В то же время его питательный состав отличается от состава целой моркови.

Ниже эксперты объяснили, что стоит знать о морковном соке, его пользе для здоровья и чем он отличается от целых овощей.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан консервированного морковного сока содержит 94 калории, 2 г белка, 22 г углеводов, 2 г клетчатки, 9 г сахаров, 57 мг кальция, 156 мг натрия, 20 мг витамина C, 2260 мкг витамина A, 21 900 мкг бета-каротина, 37 мкг витамина K, 689 мг калия.

Между тем, по данным Министерства сельского хозяйства США, в одном стакане нарезанной моркови содержится 50 калорий, 1 г белка, 12 г углеводов, 3 г клетчатки, 6 г сахаров, 40 мг кальция, 84 мг натрия, 7 мг витамина C, 1020 мкг витамина A, 10 100 мкг бета-каротина, 16 мкг витамина K, 390 мг калия.

Диетологи назвали 5 потенциальных преимуществ употребления морковного сока.

1. Может укреплять иммунитет

"Морковный сок – прекрасный источник витамина C, который поддерживает иммунную систему", – говорит дипломированный диетолог, магистр наук Эми Горин.

Горин подчеркнула, что один стакан сока содержит 20 мг витамина C, а наш организм не способен самостоятельно его синтезировать, поэтому мы должны получать этот витамин из пищи или добавок. И употребление морковного сока – один из вариантов.

Есть и другие преимущества. По словам Перес, бета-каротин является предшественником витамина A, который поддерживает работу иммунных клеток. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что морковный сок может снижать уровень воспалительных цитокинов, что также может положительно влиять на здоровье иммунной системы.

2. Поддерживает здоровье глаз

Эксперты подтвердили, что витаминный состав моркови действительно может помогать улучшать или, по крайней мере, поддерживать зрение.

"Морковь содержит витамин А, который является не только мощным антиоксидантом, но и одним из важнейших питательных веществ для здоровья глаз", – говорит диетолог Лиза Самуэлс.

По её словам, дефицит витамина А может вызвать куриную слепоту и пятна Бито – скопление кератина на конъюнктиве глаза.

Суточная рекомендуемая норма витамина А для женщин в возрасте от 19 лет составляет 700 мкг, тогда как один стакан морковного сока содержит 2260 мкг.

Кроме того, морковь является источником лютеина и зеаксантина, которые, по словам Перес, "обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать глаза от повреждений, вызванных светом".

3. Помогает дольше оставаться сытым

Когда хочется перекусить, легко потянуться к чипсам или шоколадному батончику. Но стакан морковного сока может помочь уменьшить такое желание, отчасти благодаря содержанию клетчатки, отметила Горин.

В то же время, добавила она, обычная морковь содержит больше клетчатки на каждую калорию, а если сочетать её с небольшим количеством белка, например с хумусом или греческим йогуртом, – чувство сытости будет ещё более продолжительным.

"Клетчатка также замедляет пищеварение, что помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови", – подчеркнула Перес.

Она отмечает, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития ряда хронических заболеваний, в частности диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Поддерживает здоровье сердца, почек и костей

Морковный сок содержит 689 мг калия, а это примерно 27% рекомендуемой суточной нормы для женщин, отмечают в издании.

"Калий – это минерал, который помогает нейтрализовать негативное воздействие натрия и способствует контролю артериального давления", – пояснила Горин.

То же самое касается холестерина.

"Рацион с высоким содержанием калия обычно способствует снижению уровня холестерина", – говорит Самуэлс.

Кроме того, достаточное потребление калия связывают со снижением риска образования камней в почках и поддержанием прочности костей.

4. Может уменьшить вздутие живота

Если вы испытываете неприятное вздутие, Самуэлс советует выпить немного морковного сока.

"Он может помочь уменьшить вздутие двумя способами: снизить количество газов в кишечнике и способствовать более регулярному мочеиспусканию", – говорит она.

Вероятно, это связано с тем, что морковный сок хорошо увлажняет организм и содержит калий, а также некоторое количество клетчатки, которая поддерживает пищеварение и может помочь облегчить легкое вздутие, особенно если заменить им более тяжелую пищу.

Морковный сок или морковь: что лучше

Многие считают, что сок – лучший выбор. Однако дипломированный диетолог Триста Бест отметила, что целая морковь содержит больше клетчатки, имеет более низкую калорийность, а морковный сок, напротив, содержит более концентрированное количество сахара.

Именно поэтому Бест отдает предпочтение обычной моркови, ведь она "лучше помогает контролировать уровень сахара в крови, содержит больше клетчатки и обеспечивает более длительное чувство сытости".

Впрочем, если выбор стоит между морковным соком и полным отсутствием моркови в рационе, то стакан сока всё же будет лучшим вариантом, отмечается в статье.

Как часто можно пить морковный сок

Бест говорит, что небольшой стакан (120–180 мл) два-три раза в неделю "является вполне нормальным для большинства людей". Если же у вас есть определенные заболевания или вы принимаете лекарственные препараты, стоит проконсультироваться со своим врачом относительно индивидуальных рекомендаций.

Полезен ли морковный сок для почек

"В умеренных количествах – да, ведь он богат антиоксидантами. Однако из-за высокого содержания калия людям с заболеваниями почек следует ограничить его потребление или проконсультироваться с врачом", – подчеркнула Бест.

Дело в том, что именно почки регулируют уровень калия в организме, а его избыток или недостаток могут вызвать проблемы, особенно у людей, склонных к заболеваниям почек.

Есть ли разница между свежевыжатым и консервированным морковным соком

По словам экспертов, определенная разница существует.

"Свежевыжатый морковный сок содержит питательные вещества в свежем виде, которые еще не начали разрушаться. Как только овощ нарезают или выжимают из него сок, начинается процесс окисления, который постепенно снижает содержание питательных веществ, особенно водорастворимых витаминов, таких как витамин C", – пояснила она.

Ранее УНИАН писал, что употребление фруктовых соков может привести к повышению артериального давления в пожилом возрасте. Как выяснили ученые, чрезмерное потребление фруктозы, особенно из жидких источников, метаболизируется в печени и может спровоцировать увеличение выработки мочевой кислоты. В свою очередь, повышенный уровень мочевой кислоты может повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, влияя на их функцию и способствуя повышению артериального давления.

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