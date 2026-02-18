Как уменьшить воспаление без лекарств: диетологи назвали 5 самых эффективных чаев

Один из способов борьбы с воспалительными процессами – подбор правильных продуктов.

Незначительное воспаление – нормальная реакция нашего организма на травмы или болезни. Хроническое же воспаление – другая история. К счастью, решить эту проблему можно, в частности, путем изменения рациона. Об этом пишет Prevention.

В статье отмечается, что благодаря содержанию антиоксидантов противовоспалительное действие оказывают чаи. Исследование 2020 года, опубликованное на страницах National Library of Medicine, свидетельствует, что эти вещества со временем могут уменьшить воспалительные процессы в организме. Диетологи назвали пять самых эффективных при воспалении чаев.

1. Зеленый чай

Зеленый чай – один из самых изученных в мире напитков. Эксперты говорят, что особенно много информации о его положительном влиянии на здоровье мозга. Также этот напиток борется с воспалением.

"Зеленый чай содержит ряд полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами, такие как катехины. В нем также есть L-теанин – аминокислота, которая может помочь защитить клетки мозга от оксидативного стресса, уменьшая воспаление и потенциально замедляя когнитивное снижение", – говорит диетолог Эйвери Зенкер.

Кроме того, по ее словам, исследование 2021 года, опубликованное в журнале Molecules, выявило положительное влияние зеленого чая на кишечный микробиом, что, в свою очередь, ведет к выработке противовоспалительных короткоцепочечных жирных кислот.

2. Чай из гибискуса

Ярко-красный цвет чая из гибискуса свидетельствует о наличии в нем антоцианов - класса антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать оксидативный стресс, являющийся ключевым фактором хронического воспаления.

"Чай из гибискуса содержит полифенолы, флавоноиды, антоцианы, танины, фенольные кислоты, такие как хлорогеновая и протокатеховая, а также органические кислоты, в частности гибискусовую и гидроксилимонную, которые способствуют его антиоксидантному действию и способности бороться с воспалительными процессами", – пояснила диетолог Дженнифер Паллиан.

По ее словам, согласно исследованию 2025 года, опубликованному в Wiley online library, чай из гибискуса оказывает целебное воздействие на организм именно благодаря сочетанию в нем растительных соединений, которые взаимодополняют друг друга и таким образом поддерживают естественную защиту организма от оксидативного стресса.

3. Чай с куркумой

Известно, что куркума содержит противовоспалительное соединение под названием куркумин. Диетолог Иветт Хилл рассказала, что он подавляет хронические воспалительные сигналы в организме, а также обладает антимикробными свойствами. Согласно научным данным, утверждает эксперт, куркумин может облегчить боль и улучшить физическую функцию у людей с остеоартритом, что, по мнению исследователей, связано с его противовоспалительным действием.

4. Имбирный чай

Имбирный чай содержит более 400 натуральных соединений, в частности гингерол. Зенкер объяснила, что этот антиоксидант помогает бороться с оксидативным стрессом и уменьшать воспаление. По ее словам, благодаря ему в организме снижается такой биомаркер, как С-реактивный белок (СРБ).

5. Ромашковый чай

Этот напиток не только обладает успокаивающим действием, но и может играть определенную роль в уменьшении воспаления.

"Некоторые исследования показывают, что растительные соединения ромашки могут помочь смягчить воспалительные реакции в организме и быть особенно полезными для успокоения воспаления в пищеварительном тракте", - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что когда мы используем ромашку для улучшения сна, то тем самым косвенно уменьшаем воспаление, потому что качественный отдых со временем влияет на снижение уровня воспалительных процессов.

Как говорится в материале, ни один чай не может самостоятельно устранить воспаление. Однако регулярное употребление любого из этих напитков может помочь поддержать естественную способность организма контролировать воспаление.

Ранее УНИАН писал о 6 фруктах, которые "гасят" воспаление в организме. В этих продуктах много антиоксидантов, а значит, они могут помочь предотвратить оксидативный стресс и воспаление. Это - черника, гранат, вишня, ежевика, ягоды годжи, малина.

