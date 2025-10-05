Здоровое питание замедляет старения мозга и снижает риск возрастного притупления когнитивных функций.

Продукты, которые ест человек, напрямую влияют на здоровье его мозга, в том числе на то, как он стареет. Здоровое питание замедляет старения мозга и снижает риск возрастного притупления когнитивных функций.

Как отметила Келлианн Ниотис, доктор медицинских наук, диета может стать инструментом для сохранения когнитивных функций и качества жизни в долгосрочной перспективе, пишет Eatingwell.

Почему ягоды считаются лучшими продуктами для мозга по мнению неврологов. Они отметили, что независимо от вида, все ягоды полезны для мозга.

Богаты антиоксидантами

Яркие красные, синие и фиолетовые оттенки ягод - признак того, что они богаты флавоноидами - растительными пигментами, обладающими антиоксидантными свойствами. "Эти соединения поддерживают здоровье мозга, уменьшая воспаление и улучшая взаимодействие между его клетками", - сказала Ниотис.

Ягоды особенно рекомендуются из-за содержащихся в них антоцианов – флавоноидов с нейропротекторным действием.

Ягоды также богаты витамином С, мощным антиоксидантом, отмечает Элла Аккерман, доктор медицинских наук. Витамин С поддерживает здоровье мозга, защищая его от окислительного стресса, который может способствовать накоплению бета-амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Для сравнения: 1 стакан клубники содержит 89 миллиграммов витамина С – почти 100% от суточной нормы. Малина и ежевика содержат немного меньше, но все же значительное количество – около 39% и 45% от суточной нормы на стакан соответственно.

Улучшают память

Чтобы стимулировать работу мозга, обратите внимание на чернику. "Единственный продукт, который я стараюсь есть ежедневно - это черника", - сказал Жан-Рафаэль Шнайдер, доктор медицинских наук. Он подчеркнул содержащиеся в ней противовоспалительные флавоноиды, которые могут способствовать здоровому старению мозга. "Исследования показали, что эти соединения могут улучшать память и со временем замедлять снижение когнитивных функций", - объяснил он.

Черника и другие ягоды могут быть особенно полезны для людей с повышенным риском снижения когнитивных функций. В одном исследовании с участием взрослых в возрасте 50 и 65 лет, которые сами сообщили о снижении когнитивных функций, те, кто ежедневно употреблял порошок черники (эквивалент примерно половины чашки свежей черники) в течение 12 недель, показали лучшие результаты в тестах на память, чем те, кто принимал плацебо.

Поддерживают метаболическое здоровье

Употребление ягод связано с улучшением ключевых факторов риска метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний, включая массу тела, артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и инсулина. Эти метаболические факторы тесно связаны со здоровьем мозга. Фактически, исследования показывают, что метаболический синдром связан с уменьшением объема мозга и серого вещества - важных областей для мышления и памяти, а также с ухудшением результатов когнитивных тестов на память, скорость обработки данных, рассуждение и исполнительные функции.

Другие новости о пользе ягод

40-летие может заставить человека по-новому взглянуть на здоровье. Хронические заболевания, связанные со старением, такие как болезни сердца и деменция, которые раньше казались "далекими", по достижении этого возраста становятся ближе.

Хотя волшебной еды, способной повернуть время вспять, не существует, специалисты советуют обратить внимание на ягоды. Они богаты антиоксидантами, необходимыми для борьбы с окислительным стрессом и воспалением. Более того, доказано, что регулярное употребление ягод защищает мозг от негативных последствий старения и воспалений.

