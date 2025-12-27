Воздействие ультрафиолета вредно даже среди зимы в облачную погоду, утверждают специалисты.

Если солнцезащитный крем есть в вашей косметичке только летом, то вы очень вредите своей коже. Как объяснили врачи, даже зимой нужно иметь привычку на открытые участки наносить это средство перед выходом на улицу, чтобы избежать разрушительного воздействия ультрафиолета, утверждают эксперты. Об этом пишет The Independent.

"Влияние ультрафиолетового излучения не связано с внешней температурой и присутствует круглогодично. Солнцезащитный крем обязателен. Важно наносить его даже в пасмурные дни, поскольку ультрафиолетовые лучи все еще могут достигать нашей кожи", - заявил хирург-онколог из Баптистского онкологического центра MD Anderson Константинос Чулиарас.

Хотя уровень ультрафиолетового излучения зимой ниже, он всё равно вреден. К тому же солнечные лучи, отражаясь от снега или льда, могут увеличить интенсивность излучения и риск повреждения кожи, говорится в статье.

По данным журнала Medline Plus Национального института здравоохранения США, облака уменьшают уровень ультрафиолетового излучения примерно лишь на 50 процентов.

"Если вы находитесь на улице и видите свою руку перед лицом, то ультрафиолетового излучения достаточно, чтобы вызвать повреждение кожи", - сказала дерматолог Мона Гохара и добавила, что снег может отражать до 80 процентов солнечных лучей на кожу.

Эксперты говорят, что использовать солнцезащитный крем важно в пик светового дня - с 10 до 16 часов в течение всего года. Они подчеркнули, что это средство должно быть водостойким и широкого спектра действия: оно должно защищать кожу от любых вредных ультрафиолетовых лучей и иметь фактор защиты от солнца, SPF, 30 или выше.

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует наносить солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на улицу и повторять нанесение каждые два часа для постоянной защиты.

"Воздействие ультрафиолетового излучения является одной из основных причин преждевременного старения, что приводит к появлению морщин, мелких линий и возрастных пятен. Применяя солнцезащитный крем каждые два часа, даже зимой вы поддерживаете молодость и здоровый вид кожи", - говорит доктор Кришна Гунтуру из больницы Центрального Коннектикута.

Ранее УНИАН писал, как одна повседневная привычка незаметно ускоряет старение. Речь идет о времени, проведенном за экраном. Экраны излучают синий свет - тип света, который поддерживает бодрость. Однако он также может способствовать преждевременному старению кожи и негативно влиять на ее здоровье, предупредила доктор медицинских наук Мариса Гаршик. По ее словам, синий свет может способствовать появлению признаков старения: гиперпигментации и мелких морщин.

