Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на АЗС, - Минздрав Украины

Кабинет Министров Украины принял ряд решений для снижения цен на лекарства и обеспечения доступности препаратов для людей, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Указывается, что цены в аптеках медицинских учреждений будут по самым низким ценам.

"Аптечные учреждения в государственных и коммунальных больницах обязаны реализовывать среди препаратов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска только лекарства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о предоставлении разрешения розничной торговли безрецептурными лекарствами на АЗС.

В ведомстве пояснили, что продавать безрецептурные лекарства в помещениях автозаправочных станций можно при наличии лицензии и при условии:

Соблюдения условий хранения лекарств;

Если прием и контроль качества лекарств будет осуществлять уполномоченный фармацевтический специалист;

Обустройства в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарств отдельно от других товаров.

В Министерстве здравоохранения добавили, что также правительство разрешило торговлю безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы. Однако снова выдвигается условие соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарств.

Объясняется, что целью такого решения является снижение цен на безрецептурные лекарства, а также сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют.

Издание отметило, что сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения.

Программа "Скрининг здоровья 40+" в Украине: подробности

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что с 1 января 2026 года заработает программа бесплатного медицинского обследования. Каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат персональное приглашение в "Дії" на 30-й день после дня рождения. Если лицо его принимает, тогда на его "Дія.Карту" будет зачислено 2000 грн. Подчеркивается, что эти средства можно будет использовать исключительно на прохождение чекапа здоровья.

Также мы писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уточнил, что основным акцентом программы будет выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и психических заболеваний. Ляшко пояснил, что в Украине негативные последствия течения сердечно-сосудистых заболеваний, приводящие к смерти, случаются чаще всего. Также по словам министра здравоохранения, проблема диабета тоже является распространенной в стране. Он добавил, что эта программа была вдохновлена опытом стран Евросоюза. Услуга будет включать инструментальное обследование, электрокардиограмму, измерение давления, лабораторные исследования крови и мочи, осмотр врача и тому подобное.

