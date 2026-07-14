Что будет, если регулярно есть перец чили: врач раскрыла неожиданное преимущество продукта

Полезное действие перца чили может быть связано с капсаицином.

Регулярное употребление острой пищи может способствовать увеличению продолжительности жизни и снижению риска развития ряда опасных заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты нескольких масштабных научных исследований, пишет врач-гастроэнтеролог и ученый из Гарвардской медицинской школы Триша Пасрича на страницах Yahoo Life.

Как отмечается в статье, в 2015 году крупное исследование, опубликованное в British Medical Journal, выявило связь между употреблением острой пищи и более длительной продолжительностью жизни. В период с 2004 по 2008 год ученые привлекли к исследованию более полумиллиона взрослых жителей Китая и наблюдали за их здоровьем в течение следующих нескольких лет. За это время, что вполне ожидаемо, несколько тысяч участников умерли.

Но самое интересное заключалось в другом. Даже после учета многих факторов, которые могли повлиять на результат, в частности курения, физической активности, употреблении красного мяса, свежих овощей и фруктов, оказалось, что у людей, которые ели острую пищу шесть или семь дней в неделю, относительный риск смерти был на 14 % ниже, чем у тех, кто ел её реже, чем раз в неделю. Кроме того, употребление острых блюд было связано со снижением риска смерти от сердечно-легочных заболеваний.

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Спустя два года, по словам автора, аналогичное исследование в США подтвердило эти выводы. Американцы, регулярно употреблявшие острый красный перец чили, имели примерно на 13% меньшую вероятность умереть в любой момент наблюдения по сравнению с теми, кто его не употреблял.

"Ученые считают, что полезный эффект может быть связан с капсаицином – главным активным веществом перца чили. Он воздействует на рецепторы нервных клеток, отвечающие за восприятие тепла как от температуры, так и от специй. Эти рецепторы, известные как TRPV1, расположены по всему организму, в частности в коже, желудочно-кишечном тракте и многих клетках иммунной системы", – отметила Пасрича.

Означает ли это, что всем нужно немедленно есть чили

Хотя польза острой пищи подтверждена серьезными научными исследованиями, до сих пор не доказано, что именно она напрямую увеличивает продолжительность жизни, подчеркнула Пасрича. В некоторых вопросах результаты исследований остаются неоднозначными. Например, отдельные работы, хотя и не все, выявили повышенный риск развития рака желудка среди людей, которые часто употребляют острую пищу.

Что еще известно о влиянии острой пищи на здоровье

Как говорится в статье, многочисленные исследования с участием людей показали связь между регулярным употреблением острой пищи и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Точный механизм этого эффекта пока не выяснен. Однако результаты небольших рандомизированных клинических исследований свидетельствуют о том, что капсаицин может повышать уровень так называемого "хорошего" холестерина. Низкий его уровень давно считается фактором риска сердечных приступов. Кроме того, капсаицин может помогать быстрее сжигать калории.

Есть ещё один интересный момент, на который указала эксперт: чем острее еда, тем реже люди тянутся к солонке. Она привела данные исследования, проведенного в Китае в 2017 году с участием около 600 взрослых, которое показало, что люди, любящие острые блюда, потребляют примерно на половину чайной ложки соли меньше каждый день. Это сопровождалось соответствующим снижением артериального давления.

Те же исследователи провели отдельное рандомизированное исследование, в ходе которого сканировали мозг участников после стимуляции солевыми растворами. Они выяснили, что капсаицин усиливает ощущение соленого вкуса. Другими словами, то же количество соевого соуса кажется значительно соленее, если добавить в блюдо перец чили.

Здоровье кишечника

Интересно, что уже упомянутые рецепторы TRPV1, которые активируются под действием специй, играют ключевую роль также в передаче болевых сигналов. Например, у людей с синдромом раздраженного кишечника они в большом количестве содержатся в толстой кишке.

Именно поэтому, пишет врач, хотя это и кажется парадоксальным, кремы с капсаицином используют для лечения боли. По её словам, капсаицин настолько сильно стимулирует болевые нервные окончания, что со временем они начинают слабее передавать сигналы в мозг.

Небольшие клинические исследования также показали, что капсаицин может помогать при хронической боли в животе. У некоторых людей в начале регулярного употребления острой пищи дискомфорт в животе может даже усилиться. Но через несколько недель рецепторы TRPV1 становятся менее чувствительными, и неприятные симптомы могут значительно уменьшиться.

Здоровье желудка

Вопреки распространенному мифу, капсаицин не повреждает здоровую слизистую оболочку желудка, заверила Пасрича. Наоборот, пишет она, он снижает выработку желудочной кислоты. Благодаря этому, а также тому, что капсаицин улучшает кровоснабжение желудка, исследования показали его защитный эффект в отношении развития язв желудочно-кишечного тракта.

Почему же тогда острая пища часто усугубляет симптомы кислотного рефлюкса? Как ответила эксперт, дело в том, что после употребления острой пищи капсаицин активирует рецепторы TRPV1 в пищеводе. Именно это вызывает знакомое многим ощущение жжения в груди, которое обычно воспринимается как изжога, хотя оно не обязательно связано с повышенной кислотностью.

Пасрича советует: если вы любите острую пищу – смело наслаждайтесь ею, но в умеренных количествах.

"Лично мне нравится, когда блюдо настолько острое, что от него начинает крутить в носу, но ещё не настолько, чтобы пришлось плакать за обеденным столом", – пишет она.

В то же время, если после острого перца вы чувствуете себя плохо, не ешьте его, настаивает эксперт. Мол, все люди по-разному реагируют на капсаицин.

Ранее УНИАН писал о том, какой болгарский перец полезнее – желтый или красный. Как отмечалось, красный перец имеет незначительное преимущество перед желтым по питательной ценности, однако оба вида являются мощным дополнением к вашему здоровому питанию.

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