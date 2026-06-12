Какой болгарский перец полезнее – желтый или красный: точный ответ

Этот овощ содержит много витамина С и антиоксидантов.

Красный болгарский перец имеет незначительное преимущество перед желтым по питательной ценности, однако оба вида являются мощным дополнением к вашему здоровому питанию. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила магистр наук, дипломированный врач Мэгги Мун.

Отмечается, что красный болгарский перец немного питательнее желтого благодаря более высокому содержанию витамина С. Тем не менее, по данным Национальных институтов здравоохранения США, оба сорта превышают рекомендуемую суточную норму витамина С и являются отличными его источниками.

"Оба вида перца прекрасно влияют на ваше здоровье. Это нормально, если вам больше нравится какой-то один из них. При желании вы можете менять виды болгарского перца, которые едите", – говорится в материале.

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Также и красный, и желтый болгарский перец богаты антиоксидантами, но разными. Желтый перец содержит антиоксидант под названием виолаксантин, который помогает бороться с воспалением в организме. В красном перце много капсанта, который также помогает при воспалительных процессах. Кроме того, он также содержит ликопин – соединение, которое, согласно данным Университета штата Миссисипи, помогает защитить сердце.

Сравнение пищевой ценности

Наиболее распространенными видами болгарского перца являются зеленый, желтый, оранжевый и красный. Этот овощ меняет цвет по мере созревания. Зеленый перец наименее спелый, тогда как красный – полностью спелый.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, эти виды перца мало отличаются с точки зрения питательности:

в 100 г красного перца содержится 26 калорий, 0,9 г белка, 6,65 г углеводов, 0,1 г жиров, 1,2 г клетчатки, 142 мг витамина С, 6 мг кальция, 11 мг магния, 213 мг калия;

в 100 г желтого перца содержится 31 калория, 0,8 г белка, 6,6 г углеводов, 0,1 г жиров, 1 г клетчатки, 139 мг витамина С, 7 мг кальция, 10,3 мг магния, 197 мг калия.

"Для максимальной пищевой ценности лучше всего употреблять болгарский перец в сыром виде, поскольку приготовление может разрушить содержание витамина С. Если вы решите готовить с болгарским перцем, старайтесь жарить его или слегка готовить на пару, а не варить, поскольку некоторые водорастворимые витамины остаются в кипящей жидкости", – подчеркнули в издании.

В каком виде употреблять болгарский перец

В статье названо несколько вариантов приготовления блюд с болгарским перцем:

в составе салатов;

кусочки перца для перекуса вместе с хумусом или другим полезным соусом;

в составе супов;

перец можно добавлять вместе с луком при тушении мяса;

в качестве начинки для пиццы;

различные варианты фаршированных перцев.

Ранее УНИАН рассказывал, из чего делают душистый перец. Отмечалось, что это не смесь многочисленных различных ароматических веществ и специй, а просто высушенные незрелые ягоды дерева Pimenta dioica, растущего в Центральной Америке и Карибском бассейне. Их обычно измельчают и продают в виде мелкого порошка.

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