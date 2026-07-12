Учёные назвали горячий напиток, который может снизить риск смерти на 28%

Полезные свойства для здоровья обеспечивают полифенолы, содержащиеся в этом напитке.

Некоторые горячие напитки оказывают доказанное положительное влияние на здоровье, особенно при регулярном употреблении, например кофе – второй по популярности напиток в мире после воды. Об этом пишет Science Focus.

Отмечается, что, используя обширную базу данных UK Biobank, исследователи выяснили: люди, выпивающие одну-две чашки кофе в день, как правило, живут дольше.

Подобный эффект выявило и исследование среди населения Азии, опубликованное в International Journal of Epidemiology: у людей, которые ежедневно выпивали пять чашек кофе, риск смерти от любых причин был ниже целых на 28%.

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Считается, что значительную пользу для здоровья обеспечивают полифенолы, содержащиеся в кофе. Эти богатые антиоксидантами микронутриенты защищают организм от воспаления и окислительного стресса – процессов, способствующих развитию многих заболеваний: от сердечно-сосудистых болезней до нейродегенеративных расстройств.

Еще одним бесспорным лидером среди горячих напитков является зеленый чай, эффективность которого подтверждается большим количеством научных доказательств, в том числе и исследованием, опубликованным в журнале Epidemiol Health.

В нём говорится, что регулярное употребление зелёного чая связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин. И здесь также главную роль снова играют полифенолы. Особое внимание ученые уделяют одному из них – эпигаллокатехину галлату (EGCG).

Если же вы предпочитаете черный чай, как это делают многие жители западных стран, то, согласно выводам ученых, он считается несколько менее эффективным, чем кофе или зеленый чай. Впрочем, польза от него тоже есть.

Исследования показали, что черный чай помогает снижать артериальное давление и уровень "плохого" холестерина ЛПНП (LDL). Кроме того, утверждается, что его регулярное употребление замедляет ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Влияние черного чая на общую смертность более скромное, но одно из исследований, в котором также использовались данные UK Biobank, показало: если выпивать более двух чашек чая в день, риск смерти от любых причин снижается на 9–13%. Также исследователи в значительной степени опровергли распространённый миф о том, что добавление молока в чай нивелирует его полезные свойства.

Есть и другие полезные горячие напитки. В издании пояснили, что травяные чаи обычно также содержат много полифенолов, а некоторые из них продемонстрировали эффективность в отношении конкретных аспектов здоровья. Например, мятный чай помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Ромашковый чай при регулярном употреблении связывают с улучшением качества сна, а чай из гибискуса показал многообещающие результаты в плане снижения артериального давления.

Ранее УНИАН писал о соке №1 от бессонницы. Отмечалось, что стакан вишневого сока на ночь может помочь несколько улучшить продолжительность и качество сна, особенно для пожилых людей или тех, кто страдает бессонницей.

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