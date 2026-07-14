Разбираемся, влияет ли вишня на уровень сахара в крови и сколько ягод рекомендуют есть диетологи.

Многие люди считают, что сладкие фрукты и ягоды вредны для уровня глюкозы в крови, поэтому отказываются от них даже в сезон. Однако на самом деле не все так однозначно - природные сахара могут по-разному влиять на организм, и многое зависит не столько от их количества, сколько от общего состава плодов и других полезных элементов. О том, как вишня влияет на сахар в крови и какое ее количество за один прием считается безопасным, пишут эксперты из портала EatingWell.

Можно ли вишню при сахарном диабете - вред и пользы ягод

По словам диетологов, вишня подходит большинству людей, в том числе тем, у кого был диагностирован преддиабет или диабет. Дело в том, что как и любой продукт с углеводами, она действительно повышает уровень глюкозы после еды, но при нормальных условиях это повышение не слишком резкое, так что его несложно контролировать.

Более того, по данным исследований из портала MedlinePlus, одно из главных преимуществ вишни по сравнению со многими другими ягодами заключается как раз в ее низком гликемическом индексе. В частности, уровень сахара она повышает медленнее, чем выпечка или сладости, а значит - отлично подходит в качестве небольшого перекуса или десерта.

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Причина того, как влияет вишня на сахар в организме, отчасти кроется в ее составе. В одной чашке этих ягод содержится около 22 г углеводов, из которых примерно 18 г приходится на природные сахара. При этом они содержат около 3 г клетчатки и много воды, благодаря чему глюкоза поступает в кровь довольно медленно и не вызывает резких скачков.

К тому же кроме клетчатки, вишня богата антиоксидантами – антоцианами, полифенолами, витамином C и бета-каротином. Согласно исследованию из онлайн-библиотеки MDPI, эти вещества помогают уменьшать воспаление и могут улучшать чувствительность клеток к инсулину. В итоге со временем это, наоборот, способствует даже более эффективной регуляции уровня сахара в крови.

Можно ли есть вишню при сахарном диабете - допустимое количество

Однако влияние вишни во многом зависит от того, как именно ее есть. Диетологи рекомендуют ограничиваться порцией от половины до одной чашки за один прием пищи. И хотя порции могут отличаться у разных людей, главное - помнить, что чем больше ягод вы съедите, тем больше организм получит углеводов.

При этом, согласно рекомендациям American Diabetes Association, лучше выбирать именно свежую или замороженную вишню, так как в отличие от сока или сушеных ягод, она содержит больше клетчатки, медленнее переваривается и помогает лучше контролировать уровень сахара.

Наконец, еще один полезный совет – сочетать вишню с продуктами, богатыми белком и полезными жирами, например с греческим йогуртом, творогом, орехами или сыром. Это не только помогает замедлить усвоение углеводов, но и дольше сохраняет чувство сытости, что полезно для людей, придерживающихся диеты или спортивного питания.

В итоге, можно ли есть вишни при сахарном диабете - зависит прежде всего от количества, о котором идет речь. При умеренном употреблении и правильном сочетании с другими продуктами эта ягода вполне может быть частью здорового рациона даже для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

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