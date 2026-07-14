Что невролог с 30-летним стажем считает 'лучшим рецептом' долголетия

Врач говорит, что для здоровья мозга недостаточно одних лишь "умных" упражнений – главную роль играет то, чем, как правило, пренебрегают.

Американский невролог Дэвид Додик три десятилетия проработал в клинике Mayo, леча людей после инсультов и пациентов с нарушениями памяти. Теперь он рассказал изданию CNBC Make It, какие простые ежедневные привычки помогают мозгу оставаться здоровым на протяжении многих лет, передает abczdrowie.pl.

По словам Додика, к идее профилактики он пришел не сразу. Со временем врач понял: действовать нужно задолго до появления первых серьезных симптомов.

"Эти заболевания развиваются десятилетиями, поэтому ещё до того, как человек попадает в мой кабинет, есть время сделать гораздо больше для его здоровья и не допустить инсульта или потери памяти", – объясняет невролог.

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Главное правило врача простое: чтобы защитить мозг, нужно заботиться обо всем организме. В своём распорядке дня Дэвид на первое место ставит сон, физическую активность, правильное питание, тренировки для мозга и контроль стресса.

В то же время врач честно признает – сам он не всегда идеально следует этим правилам.

"Мы все заняты, и никто не идеален. Но если придерживаться здоровых привычек хотя бы 80–90 % времени – это уже самое главное", – говорит он.

Что касается физических нагрузок, невролог рекомендует минимум 150 минут умеренной активности в неделю – такой, при которой пульс учащается, но человек ещё может спокойно разговаривать. Сам врач ежедневно бегает, чередуя темп, и выполняет силовые упражнения.

"Физические упражнения – это лучший рецепт, который я могу выписать, и в то же время лучший рецепт, который пациент способен выполнить", – убежден он.

Отдельно врач подчеркивает пользу силовых тренировок с возрастом: они замедляют потерю мышечной массы, а мышцы, в свою очередь, поддерживают чувствительность к инсулину, обмен веществ и опосредованно – здоровье мозга.

Однако одного движения недостаточно. По словам невролога, мозгу нужны новые вызовы – изучение иностранного языка, игра на музыкальном инструменте, танцы или даже бокс. Особенно полезны занятия, сочетающие движение, координацию, память и концентрацию.

Не менее важным Додик считает глубокий сон и снижение хронического напряжения. Сам он медитирует, делает дыхательные упражнения и использует биофидбэк, а другим советует йогу, пилатес, молитву или любой другой способ успокоить организм.

В питании врач придерживается принципов MIND-диеты – она сочетает средиземноморский рацион с подходом, помогающим контролировать давление. Основа рациона – овощи, фрукты, бобовые, орехи, оливковое масло, рыба и птица, тогда как ультраобработанные продукты и чрезмерное употребление алкоголя следует ограничить. При этом Дэвид советует не менять весь рацион сразу, а начинать с одного-двух "правильных" дней в неделю и постепенно увеличивать их количество.

Еще один важный элемент долголетия, по словам невролога, – живое общение. Сам он регулярно общается с семьей и друзьями, гуляет с женой, ходит в музеи и встречается со знакомыми.

"Я поддерживаю контакт с людьми практически каждую минуту в течение дня, и это чрезвычайно важно", – говорит врач.

Долголетие мозга

Ранее УНИАН писал о масштабном международном исследовании, которое также подтвердило связь между образом жизни и риском деменции. Клиническое испытание в 12 странах Латинской Америки с участием более 1000 добровольцев в возрасте 60–77 лет показало: сочетание регулярных физических упражнений и полезной для мозга диеты улучшает память и когнитивные функции у людей с повышенным риском развития деменции. Участников, которые четыре раза в неделю занимались спортом под наблюдением специалистов и придерживались специальной диеты, сравнили с контрольной группой – первые показали лучшие результаты по памяти, скорости обработки информации и исполнительным функциям мозга.

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