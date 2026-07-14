Назван доступный продукт, который превосходит лосось по содержанию омега-3

Жирную рыбу считают одним из лучших источников омега-3.

Омега-3 жирные кислоты чрезвычайно важны для организма: они поддерживают здоровье сердца, мозга, глаз и суставов. К счастью, эти питательные вещества можно легко получить с пищей, однако нужно позаботиться о том, чтобы в рационе были соответствующие продукты, пишет Vince.

Как отмечается в издании, существует три основных типа омега-3: ALA (альфа-линоленовая кислота), которая преимущественно содержится в растительных продуктах, EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), которые в естественном виде содержатся прежде всего в рыбе и других морепродуктах. Именно поэтому жирную рыбу часто называют одним из лучших источников омега-3. Среди растительных продуктов одним из лучших источников этих жирных кислот являются грецкие орехи.

"Мало кто знает, что обычные грецкие орехи содержат даже больше омега-3, чем лосось. Примерно семь ядер ореха (порция около 30 граммов) обеспечивают организм примерно 2,6 грамма омега-3 типа ALA, тогда как в таком же количестве лосося содержится в среднем 0,57 грамма омега-3", – говорится в статье.

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В то же время, подчеркивает автор, существует важное отличие: жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, организм усваивает хуже, чем те, что поступают из рыбы. Поэтому орехи следует рассматривать как ценное дополнение к рациону, а не как полноценную замену рыбе.

Кроме того, грецкие орехи богаты витамином Е, медью и марганцем. Они способствуют здоровью сердца и мозга, а также поддерживают нормальную работу пищеварительной системы.

Еще одним приятным бонусом является то, что этот продукт можно получить совершенно бесплатно. Ведь осенью во многих местах можно найти деревья грецкого ореха – например, в общественных местах, на окраинах заброшенных садов или в лесах, открытых для посещения. Собирать орехи стоит только там, где это разрешено, и только если плоды безопасны для употребления, подчеркнули в издании.

Ранее УНИАН писал о том, в каком лососе больше омега-3 – в консервированном или свежем. Отмечалось, что свежий лосось содержит примерно в два раза больше этих полезных веществ, ведь часть их теряется в процессе консервирования. Однако консервированный вариант более удобен и доступен по цене. И он также полезен, ведь содержит немного больше белка, витаминов D и B12, при этом имеет меньшую общую калорийность.

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