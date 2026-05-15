Новое исследование перевернуло представление о правильном похудении: минус 14% веса за 4 месяца

Учёные провели эксперимент с участием 284 взрослых пациентов.

Мнение о том, что для стабильного результата худеть нужно понемногу – это заблуждение. Как сообщает The Independent, новое исследование норвежских ученых доказывает, что именно быстрый старт помогает не только сбросить больше, но и удержать новый вес в течение года.

Эту работу представили на Европейском конгрессе по вопросам ожирения в Турции.

По данным ученых из норвежской клиники Vestfold Hospital Trust, они провели эксперимент над 284 взрослыми пациентами. Людей разделили на две группы с разными планами питания.

Первая группа худела агрессивно. Первые два месяца они ели только по 1000 калорий в день, затем постепенно увеличивали порции до 1500 калорий.

Вторая группа шла по пути "постепенного похудения" – им просто советовали уменьшить свой привычный рацион на 1000 калорий. На практике эти люди потребляли около 1400 калорий в сутки. Для сравнения, согласно нормам здравоохранения, мужчинам обычно требуется 2500 калорий, а женщинам – 2000.

Результаты оказались неожиданными. Уже за первые четыре месяца "быстрая" группа потеряла почти 13% своего веса, тогда как "медленная" – лишь 8%.

Когда ученые проверили состояние пациентов через год, разрыв стал еще больше: те, кто худел стремительно, в сумме сбросили более 14% веса, а их оппоненты остановились на отметке 10,5%.

Ведущая авторка исследования доктор Лайн Кристин Джонсон подчеркивает: результаты прямо опровергают миф о том, что быстрое похудение неизбежно ведет к возврату килограммов. Наоборот, такой подход оказался более эффективным для здоровья и проще в выполнении под наблюдением специалистов.

Руководительница исследовательских программ Кембриджского университета доктор Мари Сприкли добавила, что это открытие чрезвычайно важно. По ее словам, оно полностью меняет правила игры, ведь старое убеждение о преимуществах медленного похудения наконец опровергнуто научными фактами.

