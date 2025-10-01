Связь между тем, что попадает на тарелку, и продолжительностью жизни людей становится сложно игнорировать.

Исследователи из Орхусского университета проверили, связан ли выбор продуктов питания с продолжительностью жизни.

Как пишет издание Earth, скандинавские рекомендации по питанию просты: они призывают меньше есть красного мяса и сахара. Вместо этого они делают акцент на цельнозерновых продуктах, бобовых, рыбе и нежирных молочных продуктах.

Идея заключается не в строгом ограничении, а в балансе. Диета, полезная для организма, должна быть полезна и для окружающей среды.

Как отметило издание, именно эта философия легла в основу исследования, проведенного доцентом Кристиной Дам и аспиранткой Анной Бак Мерх. Их исследование было направлено на изучение вопроса, живут ли дольше люди, придерживающиеся этих привычек. Ответ, основанный на многолетних данных – да.

"Наше исследование показывает, что среди шведских мужчин и женщин среднего возраста, которые следуют рекомендациям, смертность на 23% ниже, чем у тех, кто этого не делает, даже с учетом таких факторов, как образование, доход и физическая активность", – сказала Дам.

Исследование также выявило более низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто лучше всего соблюдает рекомендации.

Этот вывод основан на многолетнем опыте. Более 76 тыс. шведов приняли участие в двух крупных исследованиях. С 1997 года участники сообщали о том, что они едят и как живут. Немногие исследования охватывают детали образа жизни за столь длительные периоды.

Сравнив эти данные, команда Орхусского университета смогла связать качество питания с показателями здоровья. Они обнаружили, что те, кто точно следовал скандинавским рекомендациям, жили дольше и реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Это делает полученные результаты особенно важными. Они предполагают, что диета сама по себе может влиять на показатели здоровья, выходя за рамки социального или экономического положения. Связь между тем, что попадает на тарелку, и продолжительностью жизни людей становится сложно игнорировать.

Ученые отметили также, что выбор продуктов питания важен для планеты. Почти 30% выбросов парниковых газов приходится на производство и потребление продуктов питания.

Разведение скота, чрезмерное использование ресурсов и расточительство продуктов питания - все это усугубляет проблему. Скандинавские рекомендации напрямую решают эту проблему, продвигая продукты питания с меньшим воздействием на окружающую среду.

