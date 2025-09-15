Несколько лучших продуктов, полезных для мозга, которые стоит добавить в свой рацион.

Пища, которую вы едите, играет важнейшую роль в поддержании бодрости духа с возрастом, а богатые питательными веществами и простые в соблюдении режимы питания, такие как средиземноморская диета, облегчают эту задачу.

Исследования показали, что средиземноморская диета может улучшить память, когнитивные способности, и в целом обеспечить более живой ум, пишет Eatingwell.

Какую пользу средиземноморская диета приносит мозгу?

Исследование показало, что у людей, строго соблюдающих средиземноморскую диету, наблюдались лучшие когнитивные функции. Это обеспечивает употребление оливкового масла, основного продукта средиземноморской диеты, а также употрбление большего количества рыбы чем мяса.

Кроме того, другое исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты является перспективным методом коррекции когнитивных нарушений у людей с диабетом 2 типа. В частности, эта диета способна снизить риск осложнений диабета.

Она может помочь предотвратить деменцию. Одно исследование показало, что у людей, наиболее строго соблюдающих средиземноморскую диету, риск развития деменции был на 72% ниже, чем у тех, кто ее не придерживался.

Другое исследование показало, что у людей, соблюдающих средиземноморскую диету, риск развития когнитивных расстройств, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, был снижен на 11–30%.

Кроме того, соблюдение режима питания, аналогичного средиземноморской диете, может помочь поддерживать хорошее настроение. Исследование показало, что эта диета уменьшает симптомы депрессии у молодых и людей среднего возраста с тяжелой депрессией или депрессивными симптомами.

Одно исследование показало, что у людей на средиземноморской диете риск развития депрессии и тревожности был на 40% и 39% ниже чем у тех, кто не сидел на этой диете.

Ученые даже обнаружили, что употребление большего количества фруктов и овощей лучше всего поднимает настроение. Средиземноморская диета богата клетчаткой, полезными для сердца мононенасыщенными жирами, магнием и витаминами группы B, которые, как показали исследования, полезны для психологического здоровья.

Что есть на средиземноморской диете

Средиземноморская диета предлагает множество вариантов: фрукты, овощи, цельнозерновые, фасоль и бобовые, орехи и семена, постный белок и полезные жиры, рыба, зеленые листовые овощи.

Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых. Она способна помочь укрепить мозг, поддерживать здоровый вес, снизить риск хронических недугов. Также эта диета - отличный вариант для тех, кто хочет улучшить здоровье сердца. Эксперты назвали лучшие средиземноморские диетические продукты, полезные для сердца.

