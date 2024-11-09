Исключение одного продукта из рациона может значительно снизить кровяное давление и уровень холестерина, утверждают кардиологи.

Новое исследование бьет тревогу по поводу одного конкретного продукта питания и его влияния на здоровье сердца, особенно если человеку за 40 лет.

В частности, исследование показало, что липидный обмен веществ в организме человека падает, когда человеку исполняется 40 лет. По сути, это означает, что людям в возрасте 40 лет и старше сложнее переваривать жир и расщеплять триглицериды, наиболее распространенный тип жира в организме. Высокий уровень триглицеридов может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Исключение одного продукта из рациона может значительно снизить кровяное давление и уровень холестерина, утверждают кардиологи. Это, в свою очередь, может противодействовать некоторому снижению липидного обмена, которое происходит со старением, пишет Рarade.

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"Красное мясо может увеличить риск гипертонии и высокого уровня холестерина", - сказал кардиолог Ченг-Хан Чен. "Высокое содержание насыщенных жиров в большинстве стейков приводит к повышению уровня холестерина в организме. Натрий в красном мясе, особенно соль, используемая для придания стейкам, как известно, является фактором риска высокого кровяного давления", - сказал он.

"Красное мясо в целом содержит много насыщенных жиров, что связано с более высокими показателями сердечных заболеваний. В красном мясе также много холестерина", — сказал доктор Ни. "Интересно, что ведутся споры о том, действительно ли более высокие уровни диетического холестерина связаны с более высокими показателями сердечных заболеваний, хотя существует тесная связь между уровнем холестерина в крови и сердечными заболеваниями", - кардиолог Ю-Мин Ни.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более шести унций красного мяса в день, но Чен на самом деле советует съедать всего четыре унции красного мяса, ограничиваясь тремя порциями в неделю.

По словам доктора Ни, красное мясо — это не только говядина, но также свинина и баранина.

Чен отметил, что некоторые куски стейка, такие как вырезка, содержат меньше насыщенных жиров, чем другие, и могут быть хорошим источником высококачественного белка, если их есть в умеренных количествах.

"Самые полезные источники белка для здоровья сердца включают постное мясо, такое как курица и индейка, морепродукты, такие как лосось и тунец, яйца, орехи и семена, а также фасоль, чечевицу и горох", - сказал Чен.

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