Что пить для снижения давления: ученые назвали напиток №1

Есть еще 7 вариантов напитков, которые помогут снизить артериальное давление без препаратов и в целом помогут держать его в пределах нормы.

Наряду с лекарствами и изменением образа жизни, достаточное потребление воды может помочь контролировать артериальное давление.

Как доказали исследования, в некоторых случаях вода может помочь снизить артериальное давление - в первую очередь, если человек обезвожен. А люди с гипертонией, как правило, обезвожены, пишет Health. Эксперты считают, что вода помогает контролировать артериальное давление, предотвращая обезвоживание.

Почему нужно пить воду при гипертонии

Исследования выяснили, что когда организм обезвожен, кровь, которая состоит в основном из воды, теряет объем, что может привести к электролитному дисбалансу, включая высокую концентрацию натрия и других минералов.

Повышенная концентрация натрия может привести к тому, что организм начнет выделять гормон вазопрессин, который регулирует задержку воды и сужает кровеносные сосуды. Это увеличивает силу - или давление - на стенки кровеносных сосудов.

Употребление воды может помочь уменьшить эти последствия обезвоживания для организма.

Сколько воды нужно для нормального давления

Обычно рекомендуется выпивать 6-8 стаканов воды в день.

Избыток жидкости и гипертония

В некоторых случаях давление повышается из-за избытка воды в организме. Как установили исследования, гиперволемия возникает, когда организм задерживает слишком много жидкости и не может вывести ее в достаточном количестве. Увеличение общего объема крови увеличивает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, что приводит к гипертонии.

Другие напитки, помогающие снизить давление

Кроме воды, другие напитки также помогут контролировать кровяное давление:

Свекольный сок: Исследование, опубликованное в 2024 году, предполагает, что ежедневное употребление свекольного сока может помочь снизить давление, поскольку нитраты в свекле расширяют кровеносные сосуды.

Томатный сок: Исследование взрослых с гипертонией и высоким уровнем "плохого" холестерина показало, что употребление несоленого томатного сока ежедневно в течение года улучшило оба показателя, снизив риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранатовый сок: Согласно исследованию, гранатовый сок, благодаря содержанию полифенолов – соединений, богатых антиоксидантами, помогает снизить кровяное давление.

Клюквенный сок: В исследовании взрослых с избыточным весом и высоким кровяным давлением употребление около 470 мл клюквенного сока в день в течение 2 месяцев помогло снизить кровяное давление.

Зеленый или черный чай: Зеленый чай может быть более эффективным, чем черный, но употребление любого из них помогает снизить кровяное давление.

Электролитная вода: В одном исследовании у тех, кто пил воду с магнием и кальцием, был более низкий риск высокого кровяного давления, чем у людей, которые пили обычную воду. Калий – еще один электролит, содержащийся в некоторых напитках, который полезен для снижения кровяного давления.

