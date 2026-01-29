Что нельзя есть при гипертонии: 8 самых вредных продуктов

Эти продукты переполнены добавками, которые непременно спровоцируют гипертонию, поэтому их лучше вовсе не употреблять.

Переработанные продукты часто содержат большое количество добавленного сахара, соли, трансжиров и других ингредиентов, которые могут повышать кровяное давление.

Поскольку гипертония может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем, отказ от таких продуктов играет ключевую роль в профилактике, пишет Verywellhealth.

1. Замороженные блюда

Уровень натрия обычно высок в пицце, полуфабрикатах и буррито. Производители добавляют много соли в замороженные блюда, чтобы продлить срок хранения и улучшить вкус, при этом некоторые продукты содержат 25% или более от рекомендуемой суточной нормы потребления натрия для взрослых.

Согласно рекомендациям по питанию, потребление натрия не должно превышать 2300 миллиграммов (мг) в день. А чрезмерное потребление натрия связано с повышенным риском гипертонии.

2. Вяленое мясо

Исследования показали, что нитриты в вяленом мясе могут повышать кровяное давление и, следовательно, риск сердечных заболеваний. Исследователи считают, что нитриты могут усиливать окислительное повреждение, приводящее к гипертонии.

3. Подслащенные напитки

Энергетические и газированные напитки могут повышать риск высокого кровяного давления, особенно при чрезмерном употреблении.

Напитки с добавлением сахара являются одним из основных источников, вызывающих воспаление и гипертонию. Согласно одному метаанализу, у людей с высоким потреблением напитков с добавлением сахара риск развития высокого кровяного давления на 12% выше, чем у тех, кто потребляет их меньше.

4. Упакованные закуски

Многие виды чипсов, крекеров и сладостей содержат большое количество соли и насыщенных или трансжиров, которые повышают артериальное давление.

Чрезмерное потребление этих продуктов может привести к воспалению, окислительному стрессу и изменению липидного профиля крови. Эти факторы могут привести к повышению кровяного давления.

При выборе закусок ищите те, которые содержат меньше добавленного сахара, натрия и насыщенных или трансжиров.

5. Фастфуд

Он ередко содержит большое количество натрия, насыщенных и трансжиров, а также добавленного сахара.У любителей фастфуда повышается риск гипертонии.

6. Жареная еда

Жареная еда, такая как курица и картофель фри, является распространенным источником натрия, насыщенных и трансжиров, которые могут способствовать закупорке артерий и повышению артериального давления.

Согласно метаанализу, потребление жареной пищи связано с повышенным риском гипертонии, а также других проблем со здоровьем, таких как ожирение. Другое исследование показало, что у женщин с высоким потреблением жареной пищи значительно повышается риск прегипертонии и гипертонии.

7. Алкоголь

Употребление трех и более алкогольных напитков в день связано с повышенным риском высокого кровяного давления, которое в перспективе может привести к сердечным заболеваниям. Также есть данные о том, что алкоголь влияет на центральную нервную систему, что может вызвать повышение кровяного давления сразу после его употребления.

8. Консервы

Некоторые консервы могут повышать кровяное давление из-за высокого содержания натрия.

Промывание консервов перед употреблением может помочь снизить содержание натрия.

