Как снизить артериальное давление: 6 новых рекомендаций кардиологов

Новые рекомендации советуют врачам назначать лекарства гипертоникам раньше, особенно если 3-6 месяцев изменения образа жизни не дали результата.

Впервые за 7 лет Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии обновили рекомендации, чтобы помочь людям с высоким кровяным давлением снизить его показатели.

Как пишет Verywellhealth, уровни нормального, повышенного и высокого артериального давления, измеряемые с помощью тонометра, остаются прежними:

нормальное артериальное давление - менее 120/80 мм рт. ст.;

повышенное артериальное давление - 120-129/80 мм рт. ст.;

высокое артериальное давление - 130/80 мм рт. ст. или выше.

6 основных выводов из новых рекомендаций:

1. Начинайте принимать лекарства раньше

Новые рекомендации советуют врачам назначать лекарства гипертоникам раньше, особенно если 3-6 месяцев изменения образа жизни не приводят к снижению показателей.

Ключевая причина быстрых действий заключается в том, что новые исследования подтвердили, что высокое артериальное давление также является фактором когнитивных нарушений.

2. Еще больше снизьте потребление соли

Обновленные рекомендации призывают ограничивать потребление натрия до менее чем 2300 мг в день (примерно одна чайная ложка соли) и стремиться к цели не более 1500 мг в день.

3. Постарайтесь бросить или ограничить употребление алкоголя

Новые рекомендации советуют не пить алкоголь. Тем, кто употребляет, рекомендуется выпивать не более двух порций в день для мужчин и не более одной порции в день для женщин.

Обзор семи исследований показал, что каждая дополнительная порция алкогольного напитка может повышать кровяное давление в течение многих лет, даже у людей без высокого кровяного давления.

4. Управление стрессом

Стресс связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации советуют заниматься спортом и использовать методы снижения стресса, такие как йога, глубокое дыхание и медитация.

В обновленной версии рекомендуется 75–150 минут физических упражнений в неделю, включая аэробные виды активности, такие как быстрая ходьба и силовые тренировки с эластичными лентами или гантелями.

5. Снижение веса как минимум на 5%

Новые рекомендации советуют снизить вес как минимум на 5% у взрослых с избыточным весом или ожирением.

6. Придерживайтесь диеты DASH

Новые рекомендации советуют здоровое питание, особенно диету DASH, которая предусматривет отказ от соли и увелчение в рационе овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, семян, молочных продуктов с низким содержанием жира или без жира, птицы и рыбы.

